Calcio, Francesco Totti ritorna a giocare

A più di un anno dal suo ritiro Francesco Totti, la grande e storica bandiera della Roma, ritorna a giocare a calcio. Uno scherzo? Nemmeno per sogno. Tutto vero.

Totti torna in campo nella Serie A1 di Calcio a 8

Totti, che ormai per i tifosi romanisti resterà il capitano per eccellenza della loro squadra del cuore, giocherà nuovamente nella massima Serie di Calcio a 8 (la A1) con il suo club, regolarmente iscritto e guidato dal mister Carlo Cancellieri, ex capo osservatore del Manchester City. La notizia è di quelle particolarmente intriganti, oltre che suggestiva. Totti di nuovo in campo con una squadra tutta sua: il Totti Sporting Club.

Chi l’avrebbe mai detto. L’ex capitano della Roma che dal 28 maggio 2017 riprende a calcare il terreno di gioco del suo sport per antonomasia è “tanta roba” per i suoi tantissimi sostenitori, che non dimenticheranno mai il suo grande contributo alla causa della Roma giallorossa. E, come si può immaginare, seguiranno questa nuova tappa della sua vita con grande calore, interesse e affetto.

Totti rientra nel Calcio con una sua squadra assieme ad altri 8 ex romanisti

Totti non riesce a stare lontano per tanto tempo dal suo primo grande amore: il calcio. Così a 43 anni (li compirà proprio domani) si lancia con rinnovate motivazioni in questa nuova avventura che apre un ciclo inaspettato della sua parabola professionale. L’iniziativa di Francesco Totti diventa ancora più avvincente se si pensa che, nella sua squadra, ritroverà ben 8 ex giocatori della Roma con cui ha condiviso tante battaglie sui campi della Serie A italiana.

Si tratta di Vincent Candela, David Pizarro, Rodrigo Taddei, Simone Perrotta, Mirko Vucinic, Marco Cassetti e Max Tonetto, a cui si aggiungerà anche Fabrizio Romondini. Nomi importanti nella storia della Roma, che hanno totalizzato, insieme, ben 2773 presenze nella massima divisione del calcio italiano.

(Foto: www.roma.repubblica.it)