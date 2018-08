In un clima infuocato da feroci polemiche per la querelle sui ripescaggi, la Figc ha intanto varato il Campionato di Serie B 2018-19 a 19 squadre e non a 22 con il sorteggio e la definizione dei calendari.

Ecco i calendari della nuova Serie B a 19 squadre. Si parte il 24

Calcio d’inizio tra soli 10 giorni, il 24 agosto, con l’anticipo Brescia-Perugia alle 21 e i match-clou Benevento-Lecce e Salernitana-Palermo mentre l’ultima giornata è prevista per l’11 maggio.

La Lega dei cadetti ha giustificato il ritardo con cui è stato approntata la nuova Serie B per attendere dalla Figc il via libera al Campionato a 19 squadre, che rappresenta la novità più importante della nuova stagione.

Importante ma anche molto discussa perché la decisione del massimo organo calcistico nazionale sul numero dei club da ammettere ha, di fatto, escluso ogni ipotesi di ripescaggio dopo l’eliminazione di Bari, Cesena e Avellino.

Il Coni ha respinto i ricorsi presentati da Pro Vercelli e Ternana contro il blocco dei ripescaggi deliberato dalla Lega di Serie B e adesso l’associazione dei calciatori è furiosa e minaccia scioperi, così come è sul piede di guerra il Catania che puntava al ripescaggio.

Le soste coincideranno con quelle delle Nazionali

Cambia il numero di squadre del Campionato di B ma non quello delle promozioni e retrocessioni, rispettivamente 3 e 4. Saranno, invece, cinque i turni infrasettimanali, fissati per martedì 25 settembre, martedì 30 ottobre, giovedì 27 dicembre, martedì 26 febbraio e martedì 2 aprile.

Si giocherà anche durante le festività natalizie, in particolare il 23 e 30 dicembre, oltre a scendere in campo il giorno di Pasquetta, il 22 aprile e il primo maggio.

Altra novità della nuova Serie B sarà il riposo invernale, il cui periodo è stato fissato dal 31 dicembre al 19 gennaio, lo stesso stabilito per le squadre nazionali.

L’organizzazione di ogni singolo turno prevede una partita il venerdì alle 21, tre incontri alle 15 del sabato, uno alle 18, due di domenica alle 15 e alle 21 e, infine, il posticipo del lunedì alle 21.

Le 19 giornate

Di seguito tutte le partite giornata per giornata:

1° Giornata

Brescia-Perugia (venerdì 24 agosto, ore 21)

Ascoli-Cosenza

Benevento-Lecce

Cittadella-Crotone

Cremonese-Pescara

Foggia-Carpi

Salernitana-Palermo

Venezia-Spezia

Verona-Padova

Riposa: Livorno

2° Giornata

Carpi-Cittadella

Cosenza-Verona

Crotone-Foggia

Lecce-Salernitana

Padova-Venezia

Palermo-Cremonese

Perugia-Ascoli

Pescara-Livorno

Spezia-Brescia

Riposa: Benevento

3° Giornata

Ascoli – Lecce

Brescia – Pescara

Cittadella – Cosenza

Cremonese – Spezia

Foggia – Palermo

Livorno – Crotone

Salernitana – Padova

Venezia – Benevento

Verona – Carpi

Riposa: Perugia

4° Giornata

Benevento – Salernitana

Carpi – Brescia

Cosenza – Livorno

Crotone – Verona

Lecce – Venezia

Padova – Cremonese

Palermo – Perugia

Pescara – Foggia

Spezia – Cittadella

Riposa: Ascoli

5° Giornata

Brescia – Palermo

Cittadella – Benevento

Cremonese – Cosenza

Foggia – Padova

Verona – Spezia

Livorno – Lecce

Perugia – Carpi

Pescara – Crotone

Salernitana – Ascoli

Riposa: Venezia

6° Giornata

Ascoli – Cremonese

Benevento – Foggia

Cosenza – Perugia

Crotone – Brescia

Lecce – Cittadella

Padova – Pescara

Salernitana – Verona

Spezia – Carpi

Venezia – Livorno

Riposa: Palermo

7° Giornata

Brescia – Padova

Carpi – Cosenza

Cremonese – Salernitana

Foggia – Ascoli

Verona – Lecce

Livorno – Spezia

Palermo – Crotone

Perugia – Venezia

Pescara – Benevento

Verona – Lecce

Riposa: Cittadella

8° Giornata

Ascoli – Carpi

Benevento – Livorno

Cittadella – Brescia

Cosenza – Foggia

Crotone – Padova

Lecce – Palermo

Salernitana – Perugia

Spezia – Pescara

Venezia – Verona

Riposa: Cremonese

9° Giornata

Benevento – Cremonese

Brescia – Cosenza

Crotone – Salernitana

Foggia – Lecce

Verona – Perugia

Livorno – Ascoli

Padova – Spezia

Palermo – Venezia

Pescara – Cittadella

Riposa: Carpi

10° Giornata

Ascoli – Verona

Carpi – Palermo

Cittadella – Foggia

Cosenza – Pescara

Cremonese – Venezia

Lecce – Crotone

Perugia – Padova

Salernitana – Livorno

Spezia – Benevento

Riposa: Brescia

11° Giornata

Benevento – Ascoli

Crotone – Carpi

Foggia – Brescia

Livorno – Perugia

Padova – Cittadella

Palermo – Cosenza

Pescara – Lecce

Venezia – Salernitana

Verona – Cremonese

Riposa: Spezia

12° Giornata

Ascoli – Padova

Brescia – Verona

Carpi – Benevento

Cittadella – Venezia

Cosenza – Lecce

Cremonese – Livorno

Palermo – Pescara

Perugia – Crotone

Salernitana – Spezia

Riposa: Foggia

13° Giornata

Benevento – Perugia

Crotone – Cosenza

Lecce – Cremonese

Livorno – Cittadella

Padova – Carpi

Pescara – Ascoli

Spezia – Foggia

Venezia – Brescia

Verona – Palermo

Riposa: Salernitana

14° Giornata

Ascoli – Spezia

Brescia – Livorno

Carpi – Lecce

Cittadella – Salernitana

Cosenza – Padova

Cremonese – Crotone

Foggia – Venezia

Palermo – Benevento

Perugia – Pescara

Riposa: Verona

15° Giornata

Benevento – Verona

Cremonese – Cittadella

Lecce – Perugia

Livorno – Foggia

Padova – Palermo

Pescara – Carpi

Salernitana – Brescia

Spezia – Cosenza

Venezia – Ascoli

Riposa: Crotone

16° Giornata

Ascoli – Cittadella

Brescia – Lecce

Carpi – Salernitana

Cosenza – Benevento

Crotone – Venezia

Foggia – Cremonese

Palermo – Livorno

Perugia – Spezia

Verona – Pescara

Riposa: Padova

17° Giornata

Ascoli – Brescia

Benevento – Crotone

Cittadella – Perugia

Cremonese – Carpi

Lecce – Padova

Livorno – Verona

Salernitana – Foggia

Spezia – Palermo

Venezia – Cosenza

Riposa: Pescara

18° Giornata

Brescia – Cremonese

Carpi – Livorno

Cosenza – Salernitana

Crotone – Spezia

Padova – Benevento

Palermo – Ascoli

Perugia – Foggia

Pescara – Venezia

Verona – Cittadella

Riposa: Lecce

19° Giornata

Ascoli – Crotone

Benevento – Brescia

Cittadella – Palermo

Cremonese – Perugia

Foggia – Verona

Livorno – Padova

Salernitana – Pescara

Spezia – Lecce

Venezia – Carpi

Riposa: Cosenza

[Immagine: www.picenotime.it]