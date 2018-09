Si tolgono i veli alla Champions League edizione 2018-19 con l’avvio della fase a gironi. L’ex Coppa dei Campioni si presenta in questa stagione con una veste rinnovata sia a livello regolamentare che nella distribuzione oraria delle partite.

Champions League al via con la fase a gironi

Saranno 138 gli incontri totali della Champions League fino alla finalissima per stabilire la squadra vincitrice e tutte le gare saranno trasmesse da Sky e Rai.

Quest’ultima sarà protagonista ogni mercoledì attraverso la messa in onda in chiaro di una partita che vedrà in campo uno dei quattro club italiani (Juventus, Napoli, Roma e Inter). Su Sky, in aggiunta, è possibile assistere agli incontri della Uefa Youth League, ovvero l’equivalente govanile Under 19 della Champions con tutti i più interessanti talenti in campo.

Campione in carica del torneo “dei grandi” è invece l’intramontabile Real Madrid che detiene anche il record del maggior numero di vittorie assolute della più prestigiosa competizione calcistica europea per squadre con 13 trionfi. Per le Merengues, inoltre, quello dello scorso anno è stato il terzo successo consecutivo.

Nuova sfida Real-Juve con CR7 passato alla concorrenza italiana

Ma questa nuova stagione di Champions sarà contrassegnata dalla grande attesa per vedere all’opera Cristiano Ronaldo con la maglia della Juve.

Il giocatore più forte del mondo, cinque volte Pallone D’Oro, colui il quale ha contribuito massivamente alle ultime affermazioni in campo internazionale del Real è passato alla concorrenza italiana. Obiettivo: vincere un’altra sfida per riportare in casa bianconera un trofeo che a Torino si insegue famelicamente dal 1996, troppo tempo.

Proprio lo scorso anno lo scontro nei quarti tra Real e Juve è stato uno dei momenti più spettacolari ed affascinanti del torneo e ci sono tutte le premesse per una nuova puntata ancora più esaltante nel 2018-19 con la sorpresa di CR7 passato dalla parte della Juventus.

Tema della nuova Champions, infatti, sarà proprio il nuovo atto del duello infinito Real-Juve con i bianconeri rinforzati a dovere da Ronaldo per interrompere la dittatura spagnola.

Il programma degli incontri di andata della Champions League

Ma non vanno dimenticate le altre big di livello assoluto che assalteranno il potente feudo madrileno in Champions League, tra cui soprattutto Barcellona, Bayern Monaco, i vicini dell’Atletico, il Liverpool e Il Paris St. Germain senza contare le sempre possibili sorprese e l’insidia degli altri club italiani, che non sono certo delle comparse.

Di seguito il programma degli incontri di andata suddivisi per gironi:

GRUPPO A

Atletico Madrid

Borussia Dortmund

Monaco

Brugge

1^ Giornata

18 settembre, ore 21.00: Brugge-Borussia Dortmund

18 settembre, ore 21.00: Monaco-Atletico Madrid

GRUPPO B

Barcellona

Tottenham

PSV Eindhoven

Inter

1^ Giornata

18 settembre, ore 18.55: Inter-Tottenham

18 settembre, ore 18.55: Barcellona-PSV

GRUPPO C

Psg

Napoli

Liverpool

Stella Rossa

1^ Giornata

18 settembre, ore 21.00: Liverpool-PSG

18 settembre, ore 21.00: Stella Rossa-Napoli

GRUPPO D

Lokomotiv Mosca

Porto

Schalke

Galatasaray

1^ Giornata

18 settembre, ore 21.00: Galatasaray-Lokomotiv Mosca

18 settembre, ore 21.00: Schalke 04-Porto

GRUPPO E

Bayern

Benfica

Ajax

AEK Atene

1^ Giornata

19 settembre, ore 18.55: Ajax-AEK Atene

19 settembre, ore 21.00: Benfica-Bayern

GRUPPO F

Manchester City

Shakhtar Donetsk

Lione

Hoffenheim

1^ Giornata

19 settembre, ore 18.55: Shakhtar Donetsk-Hoffenheim

19 settembre, ore 21.00: Manchester City-Lione

GRUPPO G

Real Madrid

Roma

CSKA Mosca

Viktoria Plzen

1^ Giornata

19 settembre, ore 21.00: Real Madrid-Roma

19 settembre, ore 21.00: Viktoria Plzen-CSKA Mosca

GRUPPO H

Juventus

Manchester United

Valencia

Young Boys

1^ Giornata

19 settembre, ore 21.00: Young Boys-Manchester United

19 settembre, ore 21.00: Valencia-Juventus

[Immagine: www.tuttosport.com]