La Coppa Italia edizione 2018-19 ai avvia ad entrare nella sua fase clou con il varo del terzo turno, in programma tra sabato e domenica.

Serie A in campo per la Coppa Italia

Come da tradizione, i primi due turni del torneo hanno visto protagonisti i club di Serie B e C ma adesso alcune compagini della massima Serie sono già chiamate a scendere in campo, quando manca una settimana dall’inizio del Campionato. Giocheranno le squadre che, al termine della scorsa stagione, si sono piazzate tra il 9° e il 17° posto in classifica a cui si aggiungono le tre neopromosse di B e, ovviamente, tutte le compagini che hanno appena superato i primi due turni.

Si parte con Udinese-Benevento

A dicembre, poi, la Coppa Italia accoglierà le big di Serie A, molto attese nel momento in cui saranno già trascorsi più di quattro mesi dall’inizio del Campionato. Le formazioni di A che invece si daranno battaglia in questo weekend saranno Udinese, Genoa, Chievo, Spal, Empoli, Sampdoria, Sassuolo, Parma, Frosinone, Cagliari, Torino e Bologna. Saranno Udinese e il retrocesso Benevento ad inaugurare il terzo turno, di scena sabato alle 20 allo stadio “Friuli”. A seguire Genoa-Lecce, sempre sabato, con calcio d’inizio alle ore 21:15.

Il programma del terzo turno

Ma ecco il tabellone completo:

Udinese-Benevento – sabato 11/08, ore 20.00

Genoa-Lecce – sabato 11/08 ore 21.15

Chievo Verona-Pescara – domenica 12/08 ore 18.00

Spezia-Spal – domenica 12/08 ore 18.30

Catania-Hellas Verona – domenica 12/08 ore 20.00

Empoli-Cittadella – domenica 12/08 ore 20.30

Sampdoria-Viterbese Castrense – domenica 12/08 ore 20.30

Sassuolo-Ternana – domenica 12/08 ore 20.30

Parma-Pisa – domenica 12/08 ore 20.30

Brescia-Novara – domenica 12/08 ore 20.30

Frosinone-Sudtirol (a Benevento) – domenica 12/08 ore 20.30

Virtus Entella-Salernitana – domenica 12/08 ore 20.30

Cagliari-Palermo – domenica 12/08 ore 20.30

Livorno-Crotone – domenica 12/08 ore 20.30

Torino-Cosenza – domenica 12/08 ore 20.45

Bologna-Padova – domenica 12/08 ore 21.00

[Immagine: www.zetanews.it]