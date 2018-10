Per i tifosi di Inter e Milan il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli con il primo dei due incontri dell’anno a calamitare l’attenzione generale.

Domenica il derby Inter-Milan

Domenica alle 20:30, infatti, sarà il grande momento del primo derby stagionale Inter-Milan sotto l’occhio della Madonnina. Allo stadio San Siro è previsto il tradizionale pienone con oltre 78mila spettatori pronti ad assiepare tribune e curve dello storico impianto.

Si tratta del derby numero 169 tra le due squadre con la divisa a strisce per la classica stracittadina che effonde sempre fascino ed entusiasmo. Tornando indietro nel tempo per uno stuzzicante amarcord, il primo Inter-Milan della storia si svolse nel lontano 1909 e furono i rossoneri ad aggiudicarsi la vittoria per 3-2.

Ma i nerazzurri si rifecero con gli interessi negli anni successivi in quanto, ad oggi, l’Inter prevale sul Milan in quanto a successi: 62 contro 51, a cui si aggiungono 55 pareggi. Nel computo del numero totale di partite ufficiali che include anche le coppe, l’Inter mantiene la testa di questa speciale classifica, ma di un soffio sul Milan.

Mazzola segnò la rete più veloce del derby Inter-Milan

Su 221 gare sono 78, infatti, le affermazioni nerazzurre a fronte delle 76 milaniste e con 67 pareggi complessivi nel derby Inter-Milan. Scarti ridottissimi anche nei goal realizzati: 299 contro 297 sempre a vantaggio dell’Inter.

La rete più veloce del derby fu segnata da Sandro Mazzola nell’incontro del 24 febbraio 1963 dopo soli 13 secondi dal calcio d’inizio. Poi finì in parità 1-1. Nel campionato 2017 di Serie A gli interisti ricordano ancora la formidabile tripletta di Icardi che spense le speranze rossonere nel derby di andata (3-2 finale) mentre la partita di ritorno terminò sul punteggio di 0-0.

Grande attesa per Icardi e Higuain

E anche in questo primo match di andata Mauro Icardi è atteso tra i protagonisti assoluti, assieme a Gonzalo Higuain sulla sponda rossonera.

Entrambi i club sono in serie positiva e in buono stato di forma dopo un inizio di campionato piuttosto complicato. In classifica l’Inter precede il Milan di 4 lunghezze ed è terza solitaria alle spalle di Juve e Napoli.

Tra i marcatori più prolifici del derby di Milano, il primato spetta all’ex milanista Andriy Schevchenko con 14 reti, seguito ad un solo goal da Giuseppe Meazza (il grande bomber italiano degli anni Venti e Trenta a cui è dedicato lo stadio).

[Immagine: www.dday.it]