Nuovo rinvio per la finale della Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors, che non si è giocata per decisione del massimo organo di controllo del calcio sudamericano Conmebol.

La scelta è stata dettata dalla mancanza di condizioni di uguaglianza per i contendenti di entrambe le squadre argentine che si disputano l’ambito titolo.

Il problema è stato sollevato soprattutto dopo l’attacco al pullman del Boca da parte dei tifosi del River nei pressi dello stadio Monumental di Buenos Aires.

Uno spiacevole episodio che ha generato il ferimento di diversi calciatori. La Conmebol ha così deciso di rimandare ancora l’incontro della finale della Copa Libertadores in Argentina dopo che il Boca Juniors, presentando ricorso, aveva chiesto di non disputare la partita e di farsi assegnare la vittoria a tavolino.

In tutto questo marasma c’era stato anche un patto firmato dai presidenti delle due società con la Conmebol per disputare l’incontro.

La partita si giocherà forse l’8 dicembre

Accordo saltato dopo la verifica delle precarie condizioni fisiche del capitano del Boca Juniors Pablo Perez, che ha riportato la lesione della cornea dopo gli scontri con i tifosi del River a seguito dell’attentato al pullman.

Il rinvio della gara è a data da destinarsi ma martedì i presidenti dei due club assieme al numero uno della Conmebol Alejandro Dominguez si dovranno riunire per fissare una nuova data. A questo proposito l’ormai fatidico giorno della finale della Copa Libertadores potrebbe essere l’8 dicembre a porte chiuse o in un altro Stato.

Ma tutto è ancora in forse anche perché sulla vicenda c’è la spada di Damocle dell’eventuale squalifica del River Plate da parte della commissione disciplinare sulla base del reclamo presentato dal Boca.

Furioso l’attaccante del Boca Carlos Tevez, che si è scagliato contro la Conmebol: “A parti invertite già avrebbero assegnato la coppa al River (fonte www.sportmediaset.mediaset.it)”.

[Foto: www.newsbeezer.com]