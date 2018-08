Dopo le febbrili trattative di questi ultimi giorni, il maxi accordo Juve-Milan è stato raggiunto con un movimento di tre importanti giocatori tra i due club.

Ok per il maxi scambio Higuain-Bonucci-Caldara

A Milano giungeranno da Torino Gonzalo Higuain, in prestito, e il difensore Mattia Caldara a titolo definitivo. Ai piedi della Mole Antonelliana vestita di bianconero, invece, un gradito e clamoroso ritorno: quello di Leonardo Bonucci.

Scambio di difensori, quindi, con il valore aggiunto di Higuain in casa rossonera, visto che il fuoriclasse argentino, con l’arrivo di Cristiano Ronaldo alla corte della Juventus, avrebbe avuto meno chances di esprimersi. L’intesa tra le due società è stata raggiunta e adesso si attendono solo le firme e le relative visite mediche per formalizzare il tutto.

Nel dettaglio, il prestito di Higuain costerà al Milan 18 milioni di euro con diritto di riscatto a 36 milioni entro i prossimi 12 mesi mentre quello tra i due difensori Bonucci e Caldara è un avvicendamento alla pari sul piano economico. La loro valutazione complessiva, infatti, si aggira sui 40 milioni di euro.

Ulteriori rinforzi per Juve e Milan

La fase decisiva dell’accordo si è svolta ieri pomeriggio negli uffici della Juve di Corso Matteotti a Milano in un incontro a cui, per i bianconeri, hanno preso parte Marotta e Paratici assieme al procuratore di Bonucci, Alessandro Lucci.

Stato d’animo a due volti per i tifosi rossoneri che, mentre hanno accolto con grande soddisfazione l’arrivo di Higuain, non hanno certo gradito l’addio di Bonucci bollandolo come “traditore”.

Sia la Juve che il Milan hanno beneficiato di quello che potrebbe essere l’ultimo scossone di questo scintillante calciomercato. Con Higuain i rossoneri hanno potenziato notevolmente il reparto offensivo puntellando bene quello arretrato con Caldara.

Per la Juventus, invece, un solido e affidabile baluardo difensivo come Bonucci completa il quadro di una rosa lanciata verso grandi traguardi con la stella assoluta Cristiano Ronaldo.

[Immagine: www.corrieredellosport.it]