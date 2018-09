È un inno che, negli anni, è divenuto molto popolare, soprattutto tra i calciofili di tutta Europa, al pari o quasi di quello nazionale ma sono davvero in pochi coloro che ne conoscono le parole.

L’inno della Champions nasce nel 1992

Si tratta dell’inno della Champions League, che accompagna la presentazione televisiva di ogni incontro della più significativa competizione europea riservata ai club e le concitate fasi preliminari alle sue partite.

L’energico motivetto ormai familiare ai più (lo conoscono il 98% degli europei secondo una ricerca Uefa) ha visto la luce nel 1992 proprio in Italia, allo stadio San Siro di Milano in occasione del poker di reti messo a segno ai danni del Goteborg dall’allora centravanti rossonero Marco Van Basten.

Lo stesso giorno, il 25 novembre, fu intonato a Glasgow, Oporto e Bruges in occasione di altre tre gare della fase a gironi. Il musicista britannico Tony Britten, che lo ideò, trasse ispirazione dall’opera “Zadok The Priest” del compositore tedesco Georg Friedrich Händel, vissuto tra il ‘600 e il ‘700.

Fu scritto nelle tre lingue ufficiali della Uefa, e cioè l’inglese, il francese e il tedesco a cui si aggiunge quella del Paese che ospita la finalissima.

Fu ideato in occasione della nuova veste del torneo più importante d’Europa

La caratteristica principale dell’inno della Champions è la sua intonazione con una sequenza alternata di frasi nelle tre lingue.

La partenza è all’insegna del francese “Ce sont les meilleures équipes” (“Queste sono le migliori squadre”), poi subentra il tedesco per ribadire lo stesso concetto: “Es sind die allerbesten Mannschaften”.

Successivamente arriva l’inglese con “The main event”, ovvero “L’evento principale” fino ad arrivare al famosissimo acuto “The Champions” (“I campioni”), che è la parte più nota e senza dubbio maggiormente cantata anche privatamente dalla gente in occasione degli eventi di quella che fino al 1991 veniva semplicemente definita “Coppa dei Campioni”.

E non a caso, nello stesso anno in cui cambiò la denominazione del torneo, il 1992 appunto, si pensò anche di inserire un inno ufficiale, per suggellare la nuova veste della stessa competizione.

L’inno della Champions è di ispirazione tedesca

La durata dell’inno della Champions è di tre minuti ed è composto, in totale, da cinque strofe in tedesco, quattro in francese e tre in inglese.

Il suo incedere solenne e imperioso che regala intensi momenti di emozione nell’attesa del calcio d’inizio deriva dalla stretta connessione con la composizione di Händel, a cui s’ispira.

“Zadok The Priest”, infatti, era stata prodotta per l’incoronazione di re Giorgio II di Gran Bretagna e veniva eseguito in occasione di ogni altra investituta reale.

Ecco il testo completo dell’inno con la traduzione:

Ce sont les meilleures équipes

Sie sind die allerbesten Mannschaften

The main event

Die Meister

Die Besten

Les Grandes Équipes

The Champions

Une grande réunion

Eine große sportliche Veranstaltung

The main event

Ils sont les meilleurs

Sie sind die Besten

These are the champions

La traduzione:

Queste sono le squadre migliori

Queste sono le squadre migliori

L’evento principale

I Campioni

I migliori

Le squadre più grandi

I Campioni

Un grande incontro

Un grande evento sportivo

L’evento principale

Loro sono i migliori

Loro sono i migliori

Loro sono i campioni

[Immagine: www.calcioweb.eu]