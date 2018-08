Il Var estende sempre di più la sua portata nel Campionato italiano di Serie A. Dalla prossima stagione che partirà il 18 agosto, le azioni di gioco sottoposte al vaglio del Video Assistant Referee (Var) saranno trasmesse in replay sui maxischermi degli stadi italiani.

Riflettori sui maxischermi degli stadi per il Var

Una scelta finalizzata a coinvolgere maggiormente gli spettatori sui momenti della partita oggetto di queste perticolari decisioni arbitrali marchiate dal dubbio.

La Lega ha dato l’ok a questa novità con la diffusione di una circolare precisando che le azioni da trasmettere riguarderanno la partita in corso e verranno proiettate solo dopo la decisione del direttore di gara.

Non potranno essere messe a video fasi di gara su cui non è chiaro se ci sia o meno offside oppure falli e, inoltre, le immagini dovranno essere proiettate una sola volta e mai al rallentatore.

Saranno visibili solo azioni live della gara in corso

In particolare, la Lega ha specificato nel dettaglio le regole per la trasmissione delle azioni sui maxischermi degli stadi: “Potranno essere trasmesse esclusivamente immagini relative a live della gara, gol convalidato dall’ufficiale di gara, chiara occasione da gol, azione spettacolare; in caso di episodio di ‘gol/non gol’ per il quale sia stato utilizzato il sistema di GLT, immagini e relativa virtualizzazione delle stesse così come trasmesse dalla produzione televisiva, solo dopo che l’arbitro avrà assunto le decisioni del caso e sempre a gioco fermo.

In caso di interruzione del gioco disposta dall’arbitro per l’effettuazione di una revisione con l’ausilio del Var e debitamente segnalata dallo stesso, la scritta ‘Var‘ mostrata sul maxischermo dello stadio, le eventuali immagini così come trasmesse dalla produzione televisiva, solo dopo che l’arbitro avrà assunto le decisioni del caso e sempre a gioco fermo” (fonte https://sport.sky.it).

[Immagine: www.foxsports.it]