Le possibilità delle italiane di vincere i due titoli europei

In questo momento le due più grandi potenze del calcio italiano sono la Juventus e il Napoli. Entrambe continuano la loro corsa verso il titolo – rispettivamente – di Champions ed Europa League. Le due squadre si trovano nelle prime due posizioni della classifica di Serie A e stanno andando avanti nelle due maggiori competizioni europee. Quali sono quindi le possibilità che Juventus e Napoli vincano questi due titoli?

Juventus – Champions League

Molti hanno scommesso su piattaforma Scommesse24, grazie alle incredibili offerte disponibili che vedono la Juventus come seconda favorita per la vittoria del titolo di Champions League, dopo il Manchester City. La notizia non sconvolge considerato lo straordinario percorso che la Juventus ha fatto fino ad oggi in campionato e il fatto che sia stata sconfitta solo una volta.

La Juventus ha concluso la fase a gironi della Champions League come prima del suo girone davanti al Manchester United. Il sorteggio l’ha successivamente vista accoppiata all’Atletico Madrid, sconfitto per 3-2 complessivamente. Il risultato è maturato in seguito alla vittoria in casa dei bianconeri per 3-0 dopo che l’Atletico si era aggiudicata l’andata per 2-0. Questo è stato un chiaro segno che la Juventus è tornata tra le grandi e potrebbe vincere la sua prima Champions dal 1996. Al momento è data come favorita per 10/3.

⚽️⚽️⚽️ Hat-trick hero! Cristiano Ronaldo nets treble as Juventus turn the tie around to lead in Turin…#UCL pic.twitter.com/haHlrnm1aq— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 12, 2019

Napoli – Europa League

Anche il Napoli quest’anno ha iniziato il suo percorso in Champions League, ma sfortunatamente non è riuscito ad avanzare. E’ dovuto arrendersi davanti a PSG e Liverpool che hanno avuto la meglio. Questa è stata una grossa delusione, considerato il fatto che il Napoli è rimasto al vertice per gran parte della fase a gironi. Classificandosi terzo, è finito in Europa League. Il sorteggio gli ha fatto trovare lo Zurigo ai 16esimi. Ha dominato il doppio scontro, passando alla fase successiva dopo un complessivo 5-1.

Il Napoli ha poi pescato la Red Bull Salisburgo agli ottavi, per quello che si prospettava già come uno scontro difficile. Si è aggiudicato l’andata per 3-0 e, nonostante una sofferta partita di ritorno, è passato ai quarti con un 4-3 complessivo. Questo significa che il Napoli adesso ha davanti uno scontro non indifferente con l’Arsenal. Entrambe le squadre sono al momento date come favorite per la vincita del titolo. Se il Napoli riuscirà a superare questa prova, allora entrerà ancora di più a pieno diritto tra le favorite per arrivare almeno in finale. Al momento, i partenopei sono dati a 7/2 come probabili vincitori dell’Europa League.