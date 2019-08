Mihajlovic in panchina anche contro la Spal

Sinisa Mihajlovic si sta battendo con tutte le forze per vincere la sua partita più importante contro la leucemia.

Il ritorno di Mihajlovic dopo le prime cure della leucemia

L’allenatore serbo, infatti, ha già concluso la prima fase di chemioterapia ed è stato dimesso con successo dall’ospedale Sant’Orsola in buone condizioni generali, dopo il ricovero di metà luglio per una forma di leucemia. Mihajlovic ha completato gli accertamenti del caso rispettando tempistica e analisi.

Domenica ha sorpreso tutti quando si è seduto sulla panchina del suo Bologna nella prima giornata di Campionato e adesso, con tutta probabilità, guiderà la squadra venerdì sera per l’esordio casalingo dei felsinei nel derby contro la Spal. O almeno ce la metterà tutta per esserci.

Un’altra buona notizia non solo per la Bologna calcistica ma per tutto lo sport italiano e internazionale, che segue con particolare interesse e apprensione la sua vicenda umana.

Mihajlovic combatte la leucemia. Forse al lavoro già da oggi

In una conferenza stampa estiva, poco prima del suo ricovero, il mondo sportivo restò molto scosso dal suo annuncio shock: “Ho la leucemia”. Adesso Mihajlovic si è posto un obiettivo anche più ambizioso: non solo in panchina venerdì ma in campo anche oggi per l’allenamento di rifinitura dei suoi calciatori.

Questo a patto, però, che gli esami a cui si sta sottoponendo diano quei riscontri positivi che gli consentano di poter svolgere il proprio lavoro. A questo proposito, ovviamente, l’ultima parola spetta allo staff medico che lo sta seguendo.

Ovviamente Mihajlovic non potrà essere sempre in panchina per tutta la stagione di Serie A. Dovrà infatti svolgere altri cicli di cure che lo terranno forzatamente lontano dal terreno di gioco. Ma intanto è già tornato. Ed è questa la notizia più importante al momento.

(Foto: www.sportmediaset.mediaset.it)