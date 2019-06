Mondiali calcio femminili. L’Italia vola ai quarti

L’Italia calcistica in rosa fa sognare l’intera nazione. Dopo aver liquidato la pratica Cina, le azzurre sono approdate ai quarti della fase finale dei Mondiali di calcio femminili, che si svolgono in Francia.

Mondiali, l’Italia in rosa affronterà sabato l’Olanda

Affronteranno sabato l’Olanda, campione d’Europa, che ha superato per 2 a 1 il Giappone. La vittoria contro le orientali è stata netta. Con il più classico dei risultati fissato dalle reti di Giacinti e Galli, l’Italia si è guadagnata l’accesso ai quarti di finale dei Mondiali.

Un traguardo che, comunque andrà, profuma già di storia in quanto è stato centrato dalle donne soltanto un’altra volta: nel lontano 1991. Le ragazze terribili allenate da Milena Bertolini hanno trionfato di testa, oltre che di cuore.

Hanno saputo opporre un efficace muro difensivo nel momento di massima aggressione da parte delle cinesi per poi sfoderare i colpi da ko all’inizio dei due tempi. Adesso la selezione azzurra è già tra le migliori otto del mondo.

Italia-Olanda sarà trasmessa dalla Rai

Le olandesi con cui l’Italia si giocherà l’ambizioso pass per le semifinali dei Mondiali sono temibili potendo contare su elementi di grande valore tecnico.

Una squadra che offre il meglio in fase offensiva, anche se contro il Giappone ha sofferto le proverbiali sette camicie per conquistare il successo. Se dovesse farcela, la Nazionale femminile italiana incontrerà la vincente tra Germania e Svezia.

L’altra parte del tabellone vedrà impegnate Norvegia e Inghilterra, che hanno eliminato rispettivamente Australia e Camerun. E poi i padroni di casa francesi contro gli Stati Uniti.

Italia-Olanda sarà trasmessa in chiaro dalla Rai alle 15 (rete ancora da definire) e su Sky Sport Mondiali (canale 202). In streaming su Sky Go e Rai Play.

Queste le altre gare in programma: