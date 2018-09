I Pacchetti Mediaset Premium sono vari. Mediaset, infatti, offre una varietà di pacchetti e molte offerte che consentono a tutti di poter selezionare gli eventi più interessanti ad un prezzo estremamente competitivo.

Pacchetti Mediaset Premium, le offerte

Proprio di recente il colosso Mediaset ha annunciato la partnership con Dazn, attuale detentore di molti diritti sportivi. Questo ha portato all’aggiornamento dei pacchetti Mediaset Premium.

Con il pacchetto calcio attivato con l’abbonamento Mediaset senza costi ulteriori sarà possibile accedere gratuitamente a Dazn e sfruttare in diretta e in HD i contenuti messi a disposizione. Le partite offerte saranno sia quelle del sabato che della domenica, tutto comodamente in streaming direttamente dalla piattaforma su smart tv, smartphone e tablet.

Opportunità

Per gli amanti dello sport si tratta di un’occasione unica per poter guardare sia la serie A che la serie B in diretta. DAZN offre tutta la stagione 2018/2019 in diretta e in esclusiva. Si tratta di 114 partite per la Serie A, gli highlights, le partite della serie B, i playoff e tutti i playout (dieci partite in esclusiva assoluta).

Oltre a questa succulenta novità il pacchetto Mediaset Premium comprende Cinema, Serie Tv e Sport. Ha un costo di 14.90 euro al mese, più il pagamento iniziale di 9 euro. Ogni anno sono disponibili 2.5000 film, anche prime visioni esclusive. Oltre ai grandi classici anche datati, le serie tv del momento e quelle più viste con ben 4 canali esclusivi.

Diverse sezioni dedicate allo sport. Si potranno vedere non solo calcio ma anche gare automobilistiche, tennis, ciclismo. Con l’aggiunta di Premium Play On Demand e Premium Play Mobilità l’utente potrà vedere praticamente ovunque il suo programma preferito.

L’offerta

L’offerta dei Pacchetti Mediaset Premium è in 4K, oltre ad essere disponibile dove si vuole su tutti i dispositivi con canali live e on demand. Abbonarsi è molto semplice e si può fare comodamente online. Per accedere da casa è possibile farlo attraverso la smart card o con il decoder premium, ma anche con un decoder abilitato standard.

Premium consente inoltre ai clienti di attivare il parental control sui dispositivi per la tutela dei minori e degli adolescenti. Lo si può fare scegliendo l’offerta visibile da chi accedere al canale. Mediaset inoltre mette a disposizione un pacchetto canali molto vasto e la possibilità di consultare la guida televisiva in ogni momento.

[Foto: www.businessonline.it]