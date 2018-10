L’attesa è finalmente finita. Sono stati resi noti i 30 calciatori candidati al titolo di Pallone d’Oro 2018, che andranno a concorrere alla premiazione del 3 dicembre a Parigi.

Modric e Griezmann insidiano Ronaldo per il Pallone d’Oro 2018

Come già accadde tre anni fa, non ci sono italiani tra coloro che sono stati decretati ad essere in lizza per il prestigioso riconoscimento del Pallone d’Oro edizione 2018. Il titolo verrà conferito ad uno solo dei 30 assi scelto dai voti di 173 giornalisti di tutto il mondo.

E in questo caso l’Italia c’è, grazie a Paolo Condò. Questo, inoltre, sarà il primo anno in cui verrà anche assegnato il Pallone d’Oro femminile e il Trofeo Kopa al miglior calciatore Under 21.

Tra i papabili all’ambitissimo premio non poteva mancare il campione uscente Cristiano Ronaldo, il quale spera in una nuova riconferma.

Ma questa volta sarà più difficile centrare l’obiettivo. Dovrà vincere soprattutto la concorrenza di Modric e Griezmann, ma non solo. Ci saranno anche Lionel Messi, Neymar e la rivelazione francese Mbappé ad insidiare la corona portoghese. Per non parlare delle possibili sorprese.

La lista dei 30 candidati al titolo di Pallone d’Oro 2018

Ma ecco la lista completa che poco fa è stata “licenziata” ufficialmente:

1 Sergio Aguero (Argentina) – Manchester City

2 Alisson Becker (Brasile) – Liverpool

3 Gareth Bale (Galles) – Real Madrid

4 Karim Benzema (Francia) – Real Madrid

5 Edinson Cavani (Uruguay) – Paris St. Germain

6 Thibaut Courtois (Belgio) – Real Madrid

7 Cristiano Ronaldo (Portogallo) – Real Madrid

8 Kevin De Bruyne (Belgio) – Manchester City

9 Roberto Firmino (Brasile) – Liverpool

10 Diego Godin (Uruguay) – Atletico Madrid

11 Antoine Griezmann (Francia) – Atletico Madrid

12 Eden Hazard (Belgio) – Chelsea

13 Isco (Spagna) – Real Madrid

14 Hayy Kane (Inghilterra) – Tottenham

15 N’Golo Kanté (Francia) – Chelsea

16 Hugo Lloris (Francia) – Tottenham

17 Mario Mandzukic (Croazia) – Juventus

18 Sadio Mané (Senegal) – Liverpool

19 Marcelo (Brasile) – Real Madrid

20 Kylian Mbappé (Francia) – Paris St. Germain

21 Lionel Messi (Argentina) – Barcellona

22 Luka Modric (Croazia) – Real Madrid

23 Neymar (Brasile) – Paris St. Germain

24 Jan Oblak (Slovenia) – Atletico Madrid

25 Paul Pogba (Francia) – Manchester United

26 Ivan Rakitic (Croazia) – Barcellona

27 Sergio Ramos (Spagna) – Real Madrid

28 Mohamed Salah (Egitto) – Liverpool

29 Luis Suarez (Uruguay) – Barcellona

30 Raphaël Varane (Francia) – Real Madrid

[Immagine: www.calcionews24.it]