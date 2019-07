Pallone d’oro 2019, ecco le anticipazioni

Quale calciatore di livello mondiale avrà l’onore di fregiarsi dell’ambitissimo trofeo del Pallone d’oro 2019? È ancora presto per dirlo ma è già tempo di fare le prime, attese, previsioni sulla base di quanto visto finora.

Cristiano Ronaldo favorito per il Pallone d’oro 2019

A cimentarsi in questa ardua analisi sul vincitore del Pallone d’oro 2019 è il noto quotidiano sportivo spagnolo “Marca” che vede Cristiano Ronaldo in vantaggio rispetto al resto del mondo.

Il nome del fuoriclasse portoghese in cima alla lista dei papabili non è certo una novità in questo caso avendo vinto il trofeo già cinque volte. Un record che divide con Lionel Messi e che potrebbe ulteriormente migliorare. Ma potrebbe essere uno scenario inatteso in questo caso per la stagione 2018-19 di Cristiano Ronaldo.

A scalzare dal trono Luka Modric, quindi, ci sarebbe nuovamente lui, nonostante il fatto che Ronaldo non ha ottenuto il pass per la finale di Champions League. Non giocherebbe a suo favore neppure la mancata assegnazione del primato nella classifica marcatori della Serie A, in cui ha concluso “soltanto” terzo dietro Quagliarella e Zapata.

Pallone d’oro 2019, i punti a favore del fuoriclasse portoghese

A concorrere assieme a lui per il Pallone d’oro 2019 ci sono nomi molto importanti tra cui soprattutto spiccano Mohamed Salah, Virgil Van Dijk, il sempreverde Messi, Kylian Mbappé, Sadio Mané. I favoriti sarebbero loro, assieme ovviamente al sovrano Cristiano Ronaldo.

Che sembra un gradino più in alto a livello di preferenze rispetto a tutti gli altri per il trionfo in Nations League (grande tripletta alla Svizzera in semifinale) con il suo Portogallo e per aver raggiunto al primo tentativo la conquista dello scudetto e la vittoria della Supercoppa Italiana.

Inoltre, pur essendo stato eliminato ai quarti di finale, in Champions Cristiano Ronaldo è stato comunque al centro dell’attenzione per i goal segnati all’Atletico Madrid, all’Ajax e soprattutto per l’eccezionale rete al Manchester. Marcatura, questa, non a caso ritenuta la migliore dell’intera competizione.

(Foto: www.gianlucadimarzio.com)