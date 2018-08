Partenza bruciante per Napoli, Lazio e Milan con le prime gare di campionato

Mentre Juventus, Roma, Inter e Milan erano impegnate partendo anzitempo con l’International Champions Cup 2018, veniva pubblicato il calendario della prossima stagione di serie A 2018-2019. Le attenzioni sono naturalmente da condividere con i diritti tv e con gli effetti più mediatici che reali sul Decreto Dignità che sfiora la Lega Serie A, per via del divieto sulle pubblicità per le scommesse sportive e il gioco d’azzardo. Lentamente però, mentre il calciomercato volge al termine, cscncedendo forse qualche ultimo ritocco e qualche colpo di mercato last-minute, il focus torna prontamente sul calcio giocato. Pronti, via, si parte. Già a cominciare dal prossimo 12 agosto, per quanto riguarda le squadre che lo scorso anno erano arrivate alle spalle della Fiorentina di Stefano Pioli, per via del terzo turno di Coppa Italia. Giusto una settimana d’anticipo rispetto alla prima giornata di campionato, stabilita per il 19 agosto. Si parte subito molto forte, specialmente per Napoli, Lazio, Milan, Roma e Atalanta. Durante le prime tre giornate il Napoli affronterà la Lazio in trasferta, il Milan in casa e la Sampdoria sempre in trasferta. La Lazio avrà forse l’inizio di stagione più impegnativo, visto che dopo il Napoli nella prima di campionato dovrà giocare contro la Juventus a Torino, mentre il derby con la Roma sarà di scena per la settima giornata di campionato. Il Milan di Gattuso dopo la prima in casa contro il Genoa, dovrà affrontare il Napoli in trasferta, e successivamente la Roma, sempre in casa. Anche per la Roma sarà un inizio piuttosto impegnativo, visto che già alla seconda giornata affronterà l’Atalanta, mentre in seguito ci sarà il Milan e poi ancora il derby con la Lazio, stabilito per la settima giornata.

Il calendario denota come Juventus e Inter, tutto sommato, avranno un inizio stagione relativamente più tranquillo, che poi si infiammerà tra la metà e l’ultima parte del girone. Sarà una stagione nuova tutta da vivere basta consultare le quote delle partite su 888sport relative al campionato 2018-2019, che vedrà il derby di Milano in scena per la nona di campionato. Il cosiddetto Derby d’Italia, tra Juventus e Inter caratterizzerà invece la 15esima giornata di campionato. Un occhio di riguardo era stato chiesto in termini di calendario alle 4 formazioni che quest’anno saranno impegnate in Champions League, come non avveniva da diverso tempo e segno che il ranking UEFA sta premiando l’ottimo lavoro svolto dal calcio italiano di club, specialmente negli ultimi anni. La Champions League è diventato un obiettivo fondamentale per le principali squadre europee, nonostante il predominio delle spagnole e delle inglesi, nel corso degli ultimi anni, quest’anno Juventus, Roma, Napoli e Inter saranno pronte a fare bella figura in contesto che dopo la passata stagione le ha sicuramente rivalutate. La Roma è arrivata in semifinale con il Liverpool, giocando sostanzialmente alla pari durante i 180 minuti, la Juventus nonostante la cocente eliminazione contro il Real Madrid, riparte più agguerrita che mai, avendo rinforzato non poco la sua rosa, non solo grazie all’acquisto di Cristiano Ronaldo. Resta da dire di Napoli e Inter, che escono da una stagione abbastanza differente e al contempo turbolenta. L’Inter ha acciuffato per un soffio il quarto posto, battendo con carattere la Lazio in una sfida da dentro o fuori al cardiopalma. Il Napoli dopo il triennio Sarri, punta forte sull’Europa avendo rinforzato l’organico specialmente nel reparto offensivo, e grazie alla visione più internazionale del suo nuovo tecnico, Carlo Ancelotti.