Serie A 2019-20, ecco il calendario

Un inizio col botto quello della Serie A 2019-20. Il nuovo calendario della stagione che prenderà il via il 24 agosto propone subito big-match da brividi e sfide imperidibili.

Fuochi d’artificio nel calendario della Serie A 2019-20

Già alla seconda giornata, infatti, c’è Juve-Napoli con l’immediato confronto tra Maurizio Sarri e la sua ex squadra in una partita che si preannuncia elettrizzante.

Ma non sarà l’unica perché sempre in questo turno del calendario della Serie A 2019-20 è in programma il caldissimo derby della Capitale tra Lazio e Roma.

Nella terza giornata la Juve farà visita alla Fiorentina in un match sempre molto caldo mentre alla quarta un altro piatto ricco e gustoso: il derby di Milano tra Milan e Inter.

C’è Juve-Inter alla settima giornata

Appuntamento da segnare assolutamente nel calendario della Serie A 2019-20 è lo storico confronto tra Juve e Inter nel corso della settima giornata.

Un momento in cui il neoallenatore dei nerazzurri Antonio Conte incontrerà il suo glorioso passato. Come sarà già accaduto a Sarri in occasione di Juve-Napoli.

Emozioni che si rincorrono a ritmo vertiginoso nel nuovo calendario stagionale che si concluderà nel girone d’andata con altre due partite molto interessanti: Roma-Juve e Lazio-Napoli.

Il calendario completo della Serie A 2019-20

Ma ecco il calendario completo della Serie A 2019-20:

1° giornata (25 agosto, ritorno 19 gennaio)

CAGLIARI – BRESCIA

FIORENTINA – NAPOLI

HELLAS VERONA – BOLOGNA

INTER – LECCE

PARMA – JUVENTUS

ROMA – GENOA

SAMPDORIA – LAZIO

SPAL – ATALANTA

TORINO – SASSUOLO

UDINESE – MILAN



2° giornata (1 settembre, ritorno 26 gennaio)

ATALANTA – TORINO

BOLOGNA – SPAL

CAGLIARI – INTER

GENOA – FIORENTINA

JUVENTUS – NAPOLI

LAZIO – ROMA

LECCE – HELLAS VERONA

MILAN – BRESCIA

SASSUOLO – SAMPDORIA

UDINESE – PARMA



3° giornata (15 settembre, ritorno 2 febbraio)

BRESCIA – BOLOGNA

FIORENTINA – JUVENTUS

GENOA – ATALANTA

HELLAS VERONA – MILAN

INTER – UDINESE

NAPOLI – SAMPDORIA

PARMA – CAGLIARI

ROMA – SASSUOLO

SPAL – LAZIO

TORINO – LECCE



4° giornata (22 settembre, ritorno 9 febbraio)

ATALANTA – FIORENTINA

BOLOGNA – ROMA

CAGLIARI – GENOA

JUVENTUS – HELLAS VERONA

LAZIO – PARMA

LECCE – NAPOLI

MILAN – INTER

SAMPDORIA – TORINO

SASSUOLO – SPAL

UDINESE – BRESCIA



5° giornata (25 settembre, ritorno 16 febbraio)

BRESCIA – JUVENTUS

FIORENTINA – SAMPDORIA

GENOA – BOLOGNA

HELLAS VERONA – UDINESE

INTER – LAZIO

NAPOLI – CAGLIARI

PARMA – SASSUOLO

ROMA – ATALANTA

SPAL – LECCE

TORINO – MILAN



6° giornata (29 settembre, ritorno 23 febbraio)

CAGLIARI – HELLAS VERONA

JUVENTUS – SPAL

LAZIO – GENOA

LECCE – ROMA

MILAN – FIORENTINA

NAPOLI – BRESCIA

PARMA – TORINO

SAMPDORIA – INTER

SASSUOLO – ATALANTA

UDINESE – BOLOGNA



7° giornata (6 ottobre, ritorno 1 marzo)

ATALANTA – LECCE

BOLOGNA – LAZIO

BRESCIA – SASSUOLO

FIORENTINA – UDINESE

GENOA – MILAN

HELLAS VERONA – SAMPDORIA

INTER – JUVENTUS

ROMA – CAGLIARI

SPAL – PARMA

TORINO – NAPOLI



8° giornata (20 ottobre, ritorno 8 marzo)

BRESCIA – FIORENTINA

CAGLIARI – SPAL

JUVENTUS – BOLOGNA

LAZIO – ATALANTA

MILAN – LECCE

NAPOLI – HELLAS VERONA

PARMA – GENOA

SAMPDORIA – ROMA

SASSUOLO – INTER

UDINESE – TORINO



9° giornata (27 ottobre, ritorno 15 marzo)

ATALANTA – UDINESE

BOLOGNA – SAMPDORIA

FIORENTINA – LAZIO

GENOA – BRESCIA

HELLAS VERONA – SASSUOLO

INTER – PARMA

LECCE – JUVENTUS

ROMA – MILAN

SPAL – NAPOLI

TORINO – CAGLIARI



10° giornata (30 ottobre, ritorno 22 marzo)

BRESCIA – INTER

CAGLIARI – BOLOGNA

JUVENTUS – GENOA

LAZIO – TORINO

MILAN – SPAL

NAPOLI – ATALANTA

PARMA – HELLAS VERONA

SAMPDORIA – LECCE

SASSUOLO – FIORENTINA

UDINESE – ROMA



11° giornata (3 novembre, ritorno 5 aprile)

ATALANTA – CAGLIARI

BOLOGNA – INTER

FIORENTINA – PARMA

GENOA – UDINESE

HELLAS VERONA – BRESCIA

LECCE – SASSUOLO

MILAN – LAZIO

ROMA – NAPOLI

SPAL – SAMPDORIA

TORINO – JUVENTUS



12° giornata (10 novembre, ritorno 11 aprile)

BRESCIA – TORINO

CAGLIARI – FIORENTINA

INTER – HELLAS VERONA

JUVENTUS – MILAN

LAZIO – LECCE

NAPOLI – GENOA

PARMA – ROMA

SAMPDORIA – ATALANTA

SASSUOLO – BOLOGNA

UDINESE – SPAL



13° giornata (24 novembre, ritorno 19 aprile)

ATALANTA – JUVENTUS

BOLOGNA – PARMA

HELLAS VERONA – FIORENTINA

LECCE – CAGLIARI

MILAN – NAPOLI

ROMA – BRESCIA

SAMPDORIA – UDINESE

SASSUOLO – LAZIO

SPAL – GENOA

TORINO – INTER



14° giornata (1 dicembre, ritorno 22 aprile)

BRESCIA – ATALANTA

CAGLIARI – SAMPDORIA

FIORENTINA – LECCE

GENOA – TORINO

HELLAS VERONA – ROMA

INTER – SPAL

JUVENTUS – SASSUOLO

LAZIO – UDINESE

NAPOLI – BOLOGNA

PARMA – MILAN



15° giornata (8 dicembre, ritorno 26 aprile)

ATALANTA – HELLAS VERONA

BOLOGNA – MILAN

INTER – ROMA

LAZIO – JUVENTUS

LECCE – GENOA

SAMPDORIA – PARMA

SASSUOLO – CAGLIARI

SPAL – BRESCIA

TORINO – FIORENTINA

UDINESE – NAPOLI



16° giornata (15 dicembre, ritorno 3 maggio)

BOLOGNA – ATALANTA

BRESCIA – LECCE

CAGLIARI – LAZIO

FIORENTINA – INTER

GENOA – SAMPDORIA

HELLAS VERONA – TORINO

JUVENTUS – UDINESE

MILAN – SASSUOLO

NAPOLI – PARMA

ROMA – SPAL



17° giornata (22 dicembre, ritorno 10 maggio)

ATALANTA – MILAN

FIORENTINA – ROMA

INTER – GENOA

LAZIO – HELLAS VERONA

LECCE – BOLOGNA

PARMA – BRESCIA

SAMPDORIA – JUVENTUS

SASSUOLO – NAPOLI

TORINO – SPAL

UDINESE – CAGLIARI



18° giornata (5 gennaio, ritorno 17 maggio)

ATALANTA – PARMA

BOLOGNA – FIORENTINA

BRESCIA – LAZIO

GENOA – SASSUOLO

JUVENTUS – CAGLIARI

LECCE – UDINESE

MILAN – SAMPDORIA

NAPOLI – INTER

ROMA – TORINO

SPAL – HELLAS VERONA



19° giornata (12 gennaio, ritorno 24 maggio)

CAGLIARI – MILAN

FIORENTINA – SPAL

HELLAS VERONA – GENOA

INTER – ATALANTA

LAZIO – NAPOLI

PARMA – LECCE

ROMA – JUVENTUS

SAMPDORIA – BRESCIA

TORINO – BOLOGNA

UDINESE – SASSUOLO.

(Foto: www.hellaslive.it)