Serie A 2019/2020, importanti novità

Dalla prossima stagione calcistica la Serie A cambia pelle con diverse novità che profumano anche di passato. Si è infatti riunito il Consiglio della Lega di Serie A con il presidente Gaetano Miccichè, da cui sono scaturiti importanti cambiamenti.

Niente partite a Natale tra le novità della prossima Serie A

La principale novità riguarda gli incontri del calendario di Serie A Tim nel periodo delle festività natalizie, che dal Campionato 2019/20 saranno aboliti.

Un ritorno al passato, quindi, che prevede un periodo di sospensione delle partite dal 23 dicembre 2019 al 4 gennaio 2020. Secondo quanto stabilito nel Consiglio, l’ultimo turno della massima divisione calcistica italiana sarà il 22 dicembre.

Poi pausa e ripresa della diretta sulla Serie A il 5-6 gennaio. Una situazione ben diversa da quella relativa al Campionato in corso, quello 2018/2019, dove invece calciatori e società sono scesi regolarmente in campo il 22, il 26 e il 29 dicembre.

In questa caso la ripresa degli incontri è avvenuta domenica 20 gennaio ma in realtà tutto si era già messo in moto il weekend precedente con la Coppa Italia.

La Serie A 2019/20 partirà il 24 agosto

Quella della pausa natalizia non è stata, tuttavia, l’unica decisione presa dall’organo di Lega in merito alle novità sulla Serie A.

Riflettori puntati anche sulle date di inizio e fine del Campionato edizione 2019/20. La partenza è prevista il 24 agosto mentre la conclusione sarà il 24 maggio, tre settimane prima degli Europei.

La pausa invernale, come anticipato, avrà luogo dal 23 dicembre al 4 gennaio mentre saranno tre i turni infrasettimanali: 25 settembre, 30 ottobre e 22 aprile.

A ciò si aggiungono le quattro soste per gli impegni della Nazionale l’8 settembre, il 13 ottobre, il 17 novembre e il 29 marzo.

