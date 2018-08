Giovedì arriverà la tanto attesa fase dei sorteggi della Champions League edizione 2018-19, che si svolgeranno presso il Grimaldi Forum di Montecarlo alle 18.

Nuove regole per i sorteggi Champions

A completare il quadro globale delle squadre partecipanti mancano all’appello solamente le prossime sei formazioni vincitrici delle gare-spareggio previste tra oggi e domani.

Al momento dei sorteggi prenderanno parte complessivamente 32 società e queste, per i tifosi delle quattro squadre italiane qualificate (Juventus, Napoli, Roma e Inter), sono ore febbrili prima di conoscere gli avversari delle loro beneamate.

Le nuove norme regolamentari della Champions hanno determinato l’ingresso d’ufficio alla competizione di 26 squadre, a cui si aggiungeranno appunto le sei che si giocheranno l’accesso negli spareggi.

Un numero totale stabilito dalla qualificazione dei primi quattro club per ciascuna delle prime quattro nazioni che figurano nella classifica per club.

Quattro fasce in ordine d’importanza

La combinazione degli incontri risultante dai sorteggi avverrà sulla base di quattro fasce d’importanza. La prima è formata soprattutto dalla società campione in carica della Champions e da chi si è aggiudicata l’Europa League, rispettivamente le due squadre di Madrid, Real e Atletico.

Le fasce 2, 3 e 4, invece, sono stilate seguendo la posizione delle altre partecipanti nel ranking. Tornando alle italiane, la Juve figura in fascia 1, Napoli e Roma in seconda e l’Inter in fascia 4.

Nel dettaglio la fascia 1, già definita, è composta da Real Madrid, Atletico Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, Manchester City, Juventus, Psg e Lokomotiv Mosca. Per la 2 c’è solo l’incognita Benfica o Liverpool che si accoderà a Borussia Dortmund, Porto, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Napoli, Tottenham Hotspur e Roma.

In fascia 3 già sicure sono Schalke, Lione, Monaco e Cska Mosca mentre aspirano ad entrare anche Valencia e Viktoria Plzen. Della quarta e ultima fascia, infine, fanno parte Club Brugge, Galatasaray e Hoffenheim.

I premi della nuova stagione della Champions saranno distribuiti sulla base di partecipazione, risultati nel torneo, ranking storico e market pool e il fatturato globale del torneo è già cresciuto del 50 percento.

Le date della Champions 2018-19

Queste le date della Champions edizione 2018-19.

Fase a gironi

18/19 settembre: prima giornata

2/3 ottobre: seconda giornata

23/24 ottobre: terza giornata

6/7 novembre: quarta giornata

27/28 novembre: quinta giornata

11/12 dicembre: sesta giornata

Ottavi di finale

17 dicembre: sorteggio

12/13/19/20 febbraio: andata

5/6/12/13 marzo: ritorno

Quarti di finale

15 marzo: sorteggio quarti di finale e semifinali

9/10 aprile: andata

16/17 aprile: ritorno

Semifinali

30 aprile/1 maggio: andata

7/8 May: ritorno

Finale

Sabato 1 giugno: Estadio Metropolitano, Madrid

[Immagine: www.romanews.eu]