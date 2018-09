The Best Fifa 18, i vincitori

The Best Fifa 18: il trionfo di Luka Modric e l’assenza di Cristiano Ronaldo. Anche quest’anno si è tenuta la consueta premiazione per i migliori calciatori in attività indetta dalla Fifa. La cerimonia si è tenuta nella città di Londra, al Royal Festival Hall.

The Best Fifa 18: chi sono stati i vincitori?

Luka Modric, dopo aver ottenuto pochi mesi fa dalla UEFA il premio di calciatore dell’anno, ha ottenuto anche il The Best Fifa 18. Confermata, quindi, la sua leadership pure in ambito Fifa. Durante la premiazione Modric ha voluto ringraziare i suoi compagni di squadra al Real Madrid e quelli della nazionale croata. Ed anche i suoi allenatori e lo staff tecnico.

Il trionfatore del The Best Fifa 2018 è dunque Luka Modric che, con la Croazia, è riuscito a raggiungere la finale dei Mondiali di Russia, persa contro la Francia. Con il Real Madrid, invece, si è aggiudicato una Champions League battendo il temutissimo Liverpool di Klopp.

Quella di Modric è stata una stagione irripetibile riuscendo a battere Mohamed Salah e Cristiano Ronaldo. Il portoghese, assente ingiustificato della cerimonia, si è dovuto quindi “accontentare” del secondo posto. Una scelta, questa della Fifa, che non è piaciuta ai suoi milioni di fan in tutto il mondo.

Gli altri premi

Ma non è soltanto Modric a gioire. Anche Salah può farlo grazie al Premio Puskas che gli è stato consegnato per aver realizzato il gol più bello della stagione 2017/2018, quello segnato all’Everton. Anche in questo caso la Fifa ha snobbato Ronaldo, autore di una magnifica rete in rovesciata contro la Juventus nella passata Champions League.

Nonostante le delusioni per non essersi aggiudicato nessun premio, il fenomeno portoghese è entrato nella lista del Fifa Pro World. Si tratta del “magic team” formato dagli undici migliori calciatori del mondo, compreso l’immenso Lionel Messi.

Per quanto riguarda le altre categorie, il francese Kylian Mbappe ha conquistato il titolo di Miglior Giovane. Confermando quanto fatto vedere con la nazionale durante il Mondiale di Russia e le sue prodezze nel Paris Saint Germain. Il premio per il Miglior Portiere, invece, è andato a Thibaut Cortuois, giocatore belga passato al Real Madrid di Modric dopo le ultime brillanti stagioni al Chelsea.

Ai The Best Fifa 2018 c’è stato spazio anche per il calcio femminile. La brasiliana Marta Viera da Silva è stata eletta miglior calciatrice dell’anno. Infine, Didier Deschamps è stato l’assoluto trionfatore nella categoria Allenatori, grazie al Mondiale vinto dalla nazionale francese da lui allenata. Ha battuto l’agguerrita concorrenza del suo amico e collega Zinedine Zidane.

[Foto: www.croatia-times.com]