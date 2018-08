Europei di nuoto 2018: bene l’Italia nella prima giornata

Sono cominciati oggi gli Europei di nuoto 2018. Nella prima giornata l’Italia si è comportata molto bene. Brillano Cusinato e Quadarella.

Europei di nuoto 2018: parte bene l’Italia

Gli Europei di nuoto di Glasgow sono ufficialmente cominciati oggi, Venerdì 3 Agosto. L’edizione 2018 si è aperta in maniera positiva per l’Italia. Gli atleti impegnati oggi si sono ben comportati. In ogni gara, la nostra nazionale è riuscita a piazzare almeno un atleta in finale e semifinale. Presenti tutti i big: dalla campionessa del mondo Federica Pellegrini, ai campioni Olimpici Sarah Sjostrom e Adam Paety, nessuno ha voluto disertare.

Eccellenti Ilaria Cusinato e Simona Quadarella

Dopo due eccellenti performanca ai campionati nazionali e al trofeo Settecolli, Ilaria Cusinato continua a stupire nei 400 misti. L’atleta allenata da Stefano Morini (già coach di Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti) ha postato il terzo tempo assoluto in batteria. Stasera si giocherà un posto sul podio. Sogna in grande, anzi grandissimo, Simona Quadarella. La ragazza romana, allenata da Christian Minotti, dopo il bronzo mondiale dell’anno scorso, ha conquistato il primo posto nelle batterie degli 800 stile. L’oro nella finale di domani sembra già sottochiave.

Bene le staffette

Ottime anche le staffette. Sia la 4 x 100 stile maschile che quella femminile hanno ottenuto ottimi risultati, entrando in finale con il primo e il secondo tempo. Nelle altre gare, hanno brillato Ilaria Bianchi ed Elena Di Liddo nei 100 farfalla (rispettivamente col terzo e il secondo tempo in semifinale). Molto bene anche la veterana Erika Ferraioli nei 50 stile, che passa agevolmente le batterie e stasera tenterà l’accesso in finale. Stesso dicasi anche per Simone Sabbioni nei 50 dorso e per Pinzuti e Scozzoli nei 100 rana.

Il giorno di apertura degli Europei di nuoto 2018 ha dunque sorriso alla nostra nazionale. In attesa delle finali stasera, non ci rimane che sottolineare ancora una volta l’ottimo stato di salute del nostro movimento natatorio. Speriamo che i ragazzi possano regalarci tanti momenti d’oro.

[foto: oasport.it]