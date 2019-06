F1, caso Vettel tiene banco e domenica c’è il Gp di Francia

Non si sono placate le polemiche del post Gp del Canada di F1 per la squalifica del vincitore sul campo Sebastian Vettel a favore di Lewis Hamilton.

In corso il riesame della penalità a Sebastian Vettel

La scelta dei commissari di sanzionare la manovra del ferrarista è apparsa, a tanti, eccessiva se non proprio fuori luogo. Oltre ad aver fatto arrabbiare parecchio lo stesso Sebastian Vettel che, a stento, è stato convinto a salire comunque sul podio di Montréal.

Durissime le critiche piovute addosso agli stewards responsabili della decisione, tra cui soprattutto spicca il nome del pilota italiano Emanuele Pirro. E gli strascichi di questa vicenda, che sicuramente non ha fatto del bene alla F1, continuano a trascinarsi anche sul circuito di Paul Ricard, dove è in corso il weekend del Gp di Francia, in programma domani.

Anzi, l’episodio è attuale più che mai visto che la Ferrari ha presentato ulteriori istanze difensive che scagionerebbero le irregolarità comminate alla condotta di Sebastian Vettel. Argomentazioni ascoltate dai commissari e successivamente respinte. Resta quindi confermato il verdetto del Gp del Canada con Hamilton vincitore.

Domenica il Gp di Francia con Sebastian Vettel in cerca di rivincite

Ma intanto la F1 prosegue il suo cammino e, nelle prove libere del Gp di Francia, le Mercedes sono state come al solito velocissime, issandosi in testa nella lista dei tempi delle sessioni del venerdì con entrambi i piloti. Dietro le Ferrari di Leclerc e Sebastian Vettel.

La gara transalpina è ritornata nel circus lo scorso anno dopo dieci anni di assenza. L’ultima edizione, infatti, venne disputata nel 2008 sulla pista di Magny-Cours e fu un trionfo Ferrari con la doppietta firmata Massa-Raikkonen. Nel 2018, invece, vinse la Mercedes di Hamilton.

Il tracciato del Paul Ricard è un accattivante mix di rettilinei e curve di diversa tipologia. Nell’albo d’oro del Gp di Francia spiccano Michael Schumacher e la Ferrari. Il grande pilota tedesco ha vinto più di tutti: 8 successi, due in più di un grande idolo di casa: Alain Prost.

La Rossa di Maranello, invece, vanta 17 vittorie. Le qualifiche saranno trasmesse oggi alle 15 su Sky e su Sky Sport F1 HD (canale 207 della tv via satellite).

Diretta esclusiva sulle stesse reti di Sky anche per la gara (la partenza è alle ore 15:10). Tv8, invece, trasmetterà prove e Gp in chiaro ma in differita alle 18 di sabato e domenica.

(Foto: www.oasport.it)