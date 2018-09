Sarà Bologna ad ospitare la partenza del Giro d’Italia 2019. Non accadeva da 25 anni e per la città felsinea è una grande notizia.

Il Giro d’Italia del prossimo anno partirà da Bologna

Ma non è l’unica perché sarà proprio l’Emilia Romagna a disegnare da protagonista il percorso del prossimo Giro d’Italia di ciclismo che partirà l’11 maggio, di cui sono state presentate tre tappe.

Un inizio assolutamente originale che vedrà i corridori impegnati in una cronoscalata dalla celebre Piazza Maggiore fino alle sostanziose pendenze del colle di San Luca con la faticosissima salita del Santuario della Madonna. Il tutto per un totale di 8,2 chilometri di tappa.

Novità assoluta al Giro è anche la partenza della seconda tappa dalla stessa città della prima, sempre Bologna, con una probabile sgroppata in pianura verso Vinci per rendere omaggio a Leonardo a 500 anni dalla morte.

Successivamente inizierà la discesa verso sud con possibili arrivi ai Castelli Romani e a San Giovanni Rotondo prima di un altro probabile percorso Vasto-Aquila.

Il 24 maggio la tappa Cuneo-Pinerolo in omaggio a Coppi

Sabato 18 maggio la prima autentica tappa di montagna sulle gobbe appenniniche e, a chiudere la prima settimana, domenica 19 un’altra crono in salita di 34,7 chilometri da Riccione a San Marino.

Il lunedì successivo il Giro d’Italia 2019 di ciclismo sarà di nuovo in scena con la Ravenna-Modena e poi con la probabile Carpi-Novi Ligure, contrassegnata da nuove pendenze, che saranno piuttosto accentuate con un tris di tappe in salita particolarmente appetitoso per gli appassionati.

La prima sarà la Cuneo-Pinerolo del 24 maggio, che ricorderà l’epico trionfo di Fausto Coppi nel 1948 su un percorso che dovrebbe essere simile per commemorarlo al meglio, con le cime Madeleine e Izoard a farla da padrone.

A seguire partenza da Ivrea ma non è ancora stato stabilito l’arrivo, sempre in salita. Chiuderà invece la seconda settimana del Giro il quasi certo arrivo a Como. Le successive e ultime cinque tappe saranno particolarmente dure con un possibile arrivo a Ponte di Legno dopo aver superato Tonale, Gavia e Mortirolo e il 29 maggio arrivo ad Anterselva.

Seguiranno la Treviso-San Martino di Castrozza e la Feltre-Croce d’Aune e, infine, l’arrivo finale a Verona con una crono di circa 15 chilometri.

[Immagine: www.bologna.repubblica.it]