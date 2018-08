L’ex campione di ciclismo Jan Ullrich è stato prima arrestato dalla polizia di Francoforte dopo l’aggressione ad una escort e poi scarcerato dalle stesse forze dell’ordine tedesche che, dopo aver consultato l’ufficio del pubblico ministero, lo hanno rilasciato in quanto “le condizioni per la carcerazione non sono state soddisfatte” (fonte www.tuttosport.com).

Jan Ullrich arrestato, scarcerato e indagato

Nei suoi confronti è comunque partita un’inchiesta “per tentato omicidio e lesioni corporali pericolose” (fonte www.tuttosport.com). Ullrich si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Il vincitore del Tour de France 1997 avrebbe aggredito la squillo in un hotel di lusso dopo aver trascorso la notte con lei e quest’ultima, come ha riferito la polizia all’Afp, ha avuto la necessità di sottoporsi a “cure mediche” (fonte www.corrieredellosport.it).

Una settimana fa per l’ex ciclista anche le manette a Maiorca

Inoltre, secondo un portavoce della stessa polizia di Francoforte, quando è stato arrestato Jan Ullrich si trovava sotto l’influenza di alcol e droghe.

A ciò si aggiunge che l’ex ciclista, una settimana fa, era stato ammanettato a Palma di Maiorca per violazione di proprietà privata e tentata aggressione verso Til Schweiger, il regista-attore suo vicino di casa.

Qualche giorno dopo aveva dichiarato alla “Bild” di sentirsi addolorato per la separazione dalla moglie Sara e dai suoi due figli.

