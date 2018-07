Lance Armstrong, il film

La controversa vicenda sportiva e umana del ciclista Lance Armstrong è approdata in tv con il film “The Program” a lui dedicato.

Stasera il film su Lance Armstrong

Nella trama cinematografica c’è tutta la carriera del ciclista americano (interpretato da dall’attore Ben Foster), dagli inizi ai trionfi a catena con la vittoria di sette Tour de France di fila dal 1999 al 2005 fino alle inchieste per doping, che hanno gettato una luce nera sulle sue gesta fino alla squalifica e alla revoca degli stessi successi ottenuti in quegli anni.

Una truffa, a cui fece seguito la sua pubblica ammissione di aver usato sostanze dopanti, che oscurò quelle che sembravano essere vittorie a ripetizione straordinarie di un grandissimo campione dello sport. Celebri, a questo proposito, furono i duelli con l’indimenticato Marco Pantani, soprattutto nel Tour del 2000.

Nel film si accenna anche allo scandalo Festina del 1998. D’altro canto, Lance Armstrong divenne anche una sorta di icona della lotta contro il cancro, che riuscì a sconfiggere nel 1998, dopo averlo combattutto per due anni.

“The Program” racconta il clamoroso caso doping del ciclista

Un’esistenza contrassegnata da picchi elevati sia in senso positivo che negativo raccontati da questo film uscito nel 2015 diretto da Stephen Frears, il cui titolo “The Program”, richiama al programma di doping che sarebbe stato concepito per il ciclista texano dal medico Michele Ferrari.

Ma quest’ultimo (che in “The Program” viene interpretato da Guillaume Canet), inibito a vita dalla professione, ha sempre negato di aver distribuito Epo a Lance Armstrong chiedendo anche il sequesto del film. “The Program” trae ispirazione dal libro del giornalista David Walsh “Seven deadly sins: my pursuitof Lance Armstrong“, che in questa pellicola viene rappresentato da Chris O’Dowd. Il regista Frears si è già distinto sulla scena cinematografica per altre rilevanti produzioni come “Alta fedeltà” e “The Queen”.

Le scene sono state girate sulla gloriosa salita del Galibier in ambito Tour de France. L’attore che interpreta Armstrong, Ben Foster, per calarsi il più possibilmente nel personaggio, prima del film si è sottoposto ad un programma di doping con controllo medico e si è allenato per sei mesi in Colorado con la bicicletta per imitare la stessa postura del ciclista statunitense.

[Immagine: www.cnn.com]