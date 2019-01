Michael Schumacher compie 50 anni. La situazione

Michael Schumacher taglia la soglia dei 50 anni. Il 3 Gennaio 2019 sarà una data speciale per il campione di Formula 1 da 5 anni in lotta con i postumi di un terribile infortunio. Il tedesco, nato il 3 gennaio 1969, è “difeso” dalla sua famiglia che non gli fa mancare niente durante questo periodo di lunga convalescenza lontano dai riflettori. La stessa famiglia che ha affidato ad un comunicato sui social network le ultime notizie sulla sua situzione.

I 50 anni di Micheal Schumacher

In occasione del cinquantesimo compleanno di Michael Schumacher ci sarà l’uscita di un app. Keep Fighting Foundation ha creato un museo virtuale per celebrare i suoi successi. Nel comunicato della famiglia, inoltre, viene aggiunto che “Michael può essere orgoglioso di ciò che ha raggiunto, e anche noi! Ecco perché ricordiamo i suoi successi con la mostra di Michael Schumacher Private Collection a Colonia, pubblicando memorie sui social e continuando la sua opera di beneficenza attraverso la Keep Fighting Foundation”.

Una bella iniziativa per tenere sempre vive le vittorie di chi ha conquistato il mondo con la sua classe ed il suo modo di fare. Tante le dimostrazioni d’affetto nei confronti di Schumacher sin da quel terribile giorno quando si trovava in vacanza sulla neve. Si è sempre parlato, infatti, di un caso Schumacher per cercare di capire come si fosse verificato quel terribile incidente.

Il comunicato continua

“Vogliamo ricordare e celebrare le sue vittorie, i suoi record e il suo giubilo. Potete stare certi che è nelle migliori mani e che stiamo facendo tutto quanto umanamente possibile per aiutarlo. – continua la famiglia di Michael Schumacher – Vi preghiamo di capire che stiamo seguendo i desideri di Michael, se teniamo un argomento così sensibile come la salute, come è sempre stato, nella privacy. Allo stesso tempo, vi ringraziamo per la vostra amicizia e vi auguriamo un anno sano e felice 2019”.

Non resta altro che sperare ancora di rivederlo dal vivo quando, in molti se lo augurano, si riprenderà completamente dal suo infortunio. Nel frattempo possiamo rivivere le sue gesta con l’app tifando anche per il figlio Mick Schumacher in Formula 1.

Forza Michael.

[Foto: www.essentiallysports.com]