Domenica la MotoGp farà tappa a Brno per il Gp della Repubblica Ceca in pieno dominio Marc Marquez-Honda.

Valentino Rossi va all’attacco nella MotoGp

Il binomio nipponico-spagnolo si è finora dimostrato inattaccabile ma Valentino Rossi e la sua Yamaha, secondi in classifica, vogliono provare a far saltare il banco già da questo appuntamento di domenica.

“The Doctor” è ancora alla ricerca della sua prima vittoria stagionale e non intende aspettare a lungo, lui che ai successi si è sempre molto ben abituato. Per tentare di mettere paura a Marquez e limare, quindi, il gap di 46 punti nella generale che lo divide dallo spagnolo, Rossi deve iniziare ad arrivare primo sotto la bandiera a scacchi, altrimenti il campionato è già finito.

La pausa estiva del campionato di MotoGp lo ha rigenerato e per la corsa di Brno, lui e il suo compagno di squadra Vinales (terzo in classifica a -56 dal leader Marquez) sono decisi a dare battaglia per dare la scossa al Mondiale.

La Yamaha sembra pronta per sfidare il binomio Marquez-Honda

Una spinta motivazionale che viene anche dal risultato dell’ultima gara al Sachsenring, dove i due hanno tagliato il traguardo in coppia a meno di tre secondi dallo stesso Marquez. Valentino ci crede e respira profumo di successo nella corsa di Brno e in quella successiva in Austria, che si disputerà a distanza di una sola settimana.

Rossi e Vinales tornano rinfrancati dai progressi compiuti dalla loro moto grazie alle ultime modifiche tecniche apportate dal team e adesso vedono la vittoria molto più vicina.

Ma anche gli alfieri della Ducati Dovizioso e Lorenzo sono pronti a dare battaglia per il primo gradino del podio. Un Gp, dunque, che si preannuncia scoppiettante e tutto da seguire con gli assalti di Yamaha e Ducati alla Honda di Marquez.

[Immagine: www.bikesrepublic.com]