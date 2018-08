A partire dal 2019 il mondo del tennis conoscerà una Coppa Davis nuova di zecca, con una veste talmente rinnovata da poter parlare di vera e propria rivoluzione.

La rivoluzione della Coppa Davis dal 2019

Il torneo diventerà una sorta di Campionato Mondiale di una settimana con una sola sede di svolgimento, sei gironi da tre squadre e la qualificazione ai quarti di finale delle prime classificate e delle due migliori seconde.

Struttura della competizione che mutua po’ quanto avviene nel calcio, ovvero lo sport da cui proviene l’ideatore della rivoluzione. Queste rilevanti novità, infatti, sono state deliberate dalla cosiddetta “Riforma Piqué” durante l’ultima giornata dell’Annual General Meeting ITF di Orlando, approvata dalle 144 Federazioni nazionali presenti.

La riforma della Coppa Davis prende il nome dal calciatore del Barcellona Gerard Piqué, che con il suo gruppo di investimenti Kosmos ha stipulato un accordo di 25 anni con la Federazione internazionale di tennis (Itf) per un ammontare di 3 miliardi di dollari.

Accordo per obiettivi tra Itf e Kosmos

Un sodalizio che prevede il raggiungimento di obiettivi specifici relativamente a successo mediatico e presenza dei migliori giocatori da centrare di anno in anno.

In quest’ottica è stata apposta una clausola secondo cui se questi traguardi non dovessero essere tagliati per due volte consecutive, la stessa Itf potrà sciogliere il sodalizio con Kosmos.

Tornando ai dettagli della rivoluzione operata sul torneo a squadre maschile più datato e importante del tennis mondiale, è stato anche previsto che ogni partita si svolgerà al meglio dei due singolari e del doppio, che a loro volta saranno disputate al meglio dei tre set con tiebreak.

Una Coppa Davis 2.0, quindi, che il prossimo anno avrà come teatro lo stadio Pierre-Mauroy di Lille, che sarà ulteriormente attrezzato per l’evento.

[Immagine: https://it.eurosport.com/]