La sorprendente progressione di Mick Schumacher verso le alte sfere dell’automobilismo mondiale ha prodotto le prime conseguenze.

Caccia alle scommesse per l’arrivo di Mick Schumacher in F1

Sabato ad Hockenheim Mick Schumacher, il figlio secondogenito del grande Michael, le ha nuovamente suonate di santa ragione a tutti nelle due gare valide per il Campionato Europeo di F3 laureandosi campione della categoria con il team Prema.

E adesso impazza il toto-scommesse non solo su quando avverrà l’approdo in F1 ma anche sul momento in cui riuscirà a vincere il titolo mondiale. E ci sono già le prime stime che vedono Mick Schumacher nella massima formula tra due anni, dopo una parentesi in F2 nel 2019.

La Sisal Matchpoint ha fissato la quota di 66,00 per l’arrivo diretto di Schumi jr in F1 e in Ferrari nel 2020. In questo scenario i quotisti si sono ulteriormente sbizzarriti stabilendo anche una vincita pari a 121 volte la posta per chi scommette Mick Schumacher vincitore del titolo mondiale già nel 2021.

Il talento di Mick Schumacher è sbocciato molto presto

Intanto con il fresco trionfo in F3, il talentuoso 19enne Mick Schumacher figlio d’arte si è già garantito la superlicenza valida per correre in F1 bruciando le tappe ancor prima di suo padre.

Il giovanissimo Mick, la cui somiglianza con Michael è evidente non solo nel fisico ma anche in gesti, mimica e postura, sta dimostrando di saperci fare e tanto per emergere ai massimi livelli.

Lui predica calma e un passo alla volta senza strafare ma i risultati eccellenti che sta conseguendo gli stanno puntando gli occhi addosso dei talent-scout e dei boss della F1. E gli scommettitori, di conseguenza, si stanno attrezzando.

[Immagine: www.skysports.com]