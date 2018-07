Il richiamo dal glorioso passato non finisce mai per la famiglia Schumacher.

Ritorna al successo uno Schumacher

Mick, il figlio del grande Michael, infatti, sta cercando di ripercorrere le orme del celebre papà e proprio questa mattina ha centrato il suo primo successo nella gara 3 dell’Euro Formula 3. Mentre il padre continua a lottare contro un destino avverso dal 29 dicembre 2013, suo figlio si sta facendo onore e spazio nel panorama agonistico delle quattro ruote con una carriera già molto interessante, nonostante abbia solo 19 anni.

La vittoria di Mick assume, tra l’altro, un significato simbolico di particolare rilevanza visto che è stata ottenuta sulla pista belga di Spa-Francorchamps. Il circuito, cioè, in cui Michael ottenne la prima delle sue 91 affermazioni in F1 nel 1992, che gli sono valse sette titoli mondiali, record assoluto di tutti i tempi finora ineguagliato.

Mick vince alla Michael per la prima volta a Spa

Buon sangue non mente e, così, Mick Schumacher ha già timbrato su un tracciato particolarmente amico il primo successo in Euro F3 con il team Prema. È stata una corsa in rimonta la sua sull’asfalto reso viscido dalla pioggia con il giovanissimo pilota tedesco che ha riscattato la delusione in gara 2, dove era stato costretto al ritiro pur essendo scattato dalla pole position.

Partito sesto, Mick ha vinto alla Michael sfoderando grintà, determinazione e facendosi subito strada fin dai primi metri di gara risalendo fino alla terza posizione. Poi, nelle fasi conclusive, ha sverniciato i due avversari (Robert Schwartzman e Marcus Armstrong) che lo precedevano viaggiando a gonfie vele verso il trionfo.

Come Michael, Mick ha sbaragliato tutti la prima volta a Spa in condizioni meteo variabili e, per questo, insidiose. Continua la sua marcia di avvicinamento alla F1.

[Immagine: https://it.motorsport.com]