Il grande ciclismo ritorna a far parlare di sè con la presentazione ufficiale di quello che, assieme al Giro d’Italia, è ritenuto uno dei più importanti eventi sportivi mondiali.

Presentato a Parigi il Tour de France 2019

A Parigi sono stati tolti i veli, infatti, al percorso del Tour de France 2019, giunto all’edizione numero 106. Si svolgerà dal 6 al 28 luglio per un totale di 3460 chilometri e la prima grande novità è rappresentata dalla partenza, che avverrà da Bruxelles in onore di un grandissimo ciclista della storia. Anzi, da molti considerato il top dei top. Quell’Eddy Merckx, che proprio nel 1969 a 50 anni esatti dal prossimo Tour, dominò la classicissima francese in lungo e in largo indossando la maglia gialla per ben venti giorni senza lasciare scampo agli avversari. Per rendere omaggio alla prima vittoria della Grande Boucle del campione belga gli organizzatori hanno, quindi, pensato di dare il via della competizione da Bruxelles.

Riflettori su Eddy Merckx e sui 100 anni della maglia gialla al Tour de France

Lo stesso Merckx ha partecipato alla presentazione della celebre corsa, assieme al vincitore 2018 Geraint Thomas, a Chris Froome e alle stelle del passato Raymond Poulidor, Bernard Hinault e Miguel Indurain. Ma il Tour de France 2019 sarà da ricordare anche per un altro primato temporale: i cento anni della maglia gialla, che ammantò per la prima volta nel 1919 l’allora capoclassifica Eugene Christophe. In quella occasione il Tour tornò dopo quattro anni di assenza per il primo conflitto mondiale e la partenza avvenne il giorno dopo la firma del Trattato di Versailles. Scorrendo il percorso lungo cui si snoderanno le 21 tappe, balza all’occhio il passaggio sul Col de l’Iseran, che rappresenta la vetta più elevata da cui passeranno i ciclisti, dall’alto dei suoi 2770 metri. Ci saranno 30 Gp della montagna dalla seconda categoria in su, 5 arrivi in salita e 54 chilometri di strada a cronometro.

Le 21 tappe della Grande Boucle

Ma ecco nel dettaglio le 21 tappe:

1° tappa: Bruxelles – Bruxelles (192 km)

2° tappa: Bruxelles – Bruxelles (Cronosquadre, 27 km)

3° tappa: Binche – Épernay (214 km)

4° tappa: Reims – Nancy (215 km)

5° tappa: Saint-Dié-des-Vosges – Colmar (169 km)

6° tappa: Mulhouse – La Planche des Belles Filles (157 km)

7° tappa: Belfort – Chalon-sur-Saône (230 km)

8° tappa: Mâcon – Saint-Étienne (199 km)

9° tappa: Saint-Étienne – Brioude (170 km)

10° tappa: Saint-Flour – Albi (218 km)

Riposo

11° tappa: Albi – Toulouse (167 km)

12° tappa: Toulouse – Bagnéres-de-Bigorre (202 km)

13° tappa: Pau – Pau (Cronometro, 27 km)

14° tappa: Tarbes – Tourmalet (117 km)

15° tappa: Limoux – Foix Prat d’Albis (185 km)

Riposo

16° tappa: Nîmes – Nîmes (177 km)

17° tappa: Pont du Gard – Gap (206 km)

18° tappa: Embrun – Valloire (207 km)

19° tappa: Saint-Jean-de-Maurienne – Tignes (123 km)

20° tappa: Albertville – Val Thorens (131 km)

21° tappa: Rambouillet – Paris (127 km)

[Foto: www.cyclingpro.net]