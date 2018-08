Da lunedì 27 agosto a domenica 9 settembre si rinnova l’appuntamento con gli US Open di tennis, il quarto torneo più prestigioso dell’anno che chiude la stagione del Grande Slam.

Gli US Open chiudono il Grande Slam

L’eterna sfida Nadal-Federer sarà ancora una volta il tema più avvincente di questa nuova edizione degli US Open con i due campioni che, ultimamente, si sono scambiati il primato del ranking mondiale Atp. Dopo Wimbledon è Nadal a guidare nuovamente la classifica con 9310 punti, seguito da Roger Federer fermo a quota 7080.

A fine mese ci sarà l’ultimo e importantissimo responso sul valore dei più grandi campioni espressi dal tennis internazionale tra cui, oltre alle due prime donne, s’inserisce a pieno titolo anche Novak Doković, il serbo trionfatore a Wimbledon.

Sono stati loro tre, infatti, a dividersi finora la torta del Grande Slam con Roger Federer vincitore nell’Australian Open, a cui ha prontamente replicato Nadal in Francia. Infine l’affermazione di Doković in Inghilterra e adesso cresce sempre di più l’attesa per gli US Open di scena come di consueto al Flushing Meadows di New York.

Gli italiani ai nastri di partenza

Ma negli Stati Uniti ci sarà anche spazio per i tennisti italiani, pronti a dare battaglia. Nelle qualificazioni maschili scenderanno in campo Thomas Fabbiano, Lorenzo Sonego, Stefano Travaglia, Simone Bolelli, Gianluigi Quinzi, Matteo Donati, Salvatore Caruso, Luca Vanni, Andrea Arnaboldi, Federico Gaio, Lorenzo Giustino e gli “alternates” Alessandro Giannessi e Stefano Napolitano.

In ambito femminile, invece, saranno cinque le azzurre ai nastri di partenza: Deborah Chiesa, Jasmine Paolini, Martina Di Giuseppe, Martina Trevisan e Jessica Pieri. Gli US Open, la cui prima edizione si è svolta nel lontano 1881, valorizzeranno abilità e velocità dei tennisti e quest’anno ci sarà la novità regolamentare dello “shot clock”, con gli atleti che dovranno giocarsi il punto successivo non oltre i 25 secondi da quello precedente. Nel 2017 vinse Rafael Nadal mentre, tra le donne, il successo andò alla statunitense Sloane Stephens.

[Immagine: www.usopen.org]