Video Youtube 2018: i più popolari in Italia

L’anno è quasi giunto al termine ed è ora di scoprire quali siano stati i video Youtube più popolari in Italia nel 2018.

Tra i più popolari tormentoni e interviste

Il mondo di Youtube è piuttosto variegato. Sulla piattaforma vengono infatti caricati i video più disparati. Tra i più popolari di quest’anno compaiono non solo tormentoni estivi scala classifiche, ma anche videointerviste, clip dallo sfondo sociale e altri dai toni molto più leggeri. In quest’ultima categoria si sono distinti alcuni youtuber amanti delle animazioni, che ci hanno reso le giornate più leggere e divertenti.

Ecco i 10 video più popolari

10. Al decimo posto compare la videointervista, stile “Intervista doppia” delle Iene, che Matteo Viviani ha fatto ai Mates. Nel corso del video i ragazzi ripercorrono la loro carriera, accompagnati da alcuni ospiti speciali. Tra questi spiccano l’olimpionico Luca Marin e la valletta Aida Yespica.

9. Un gradino più in alto si piazza un esperimento sociale della pagina d’informazione Fanpage. Nella clip un uomo, all’interno di un supermercato, si finge povero e fa credere di non avere abbastanza soldi per pagarsi da mangiare. Solo in pochi si offrono di pagare il conto per l’attore, che poi svela “l’esperimento sociale”.

8. “ilvostrocaroDexter”, uno dei canali più seguiti dai giovani, ha incontrato nientemeno che Ronaldo. L’incontro tra i due è stato postato su Youtube totalizzando quasi 2,5 milioni di visualizzazioni.

7. Al settimo posto si piazza il monologo di Pierfrancesco Favino a Sanremo. Il tema è quello dei migranti e il testo è firmato dal regista/drammaturgo francesco Bernard-Marie Koltès. Le visualizzazioni, in questo caso, superano i 2,5 milioni.

6. Al sesto posto troviamo il primo dei video animati. Si tratta di “Young cagnolino” dello youtuber Sio. Nella clip si fa chiaro riferimento (in maniera comica) alla canzone “Mmh ha ha ha” del musicista Young Signorino.

5. Con oltre 5 milioni di visualizzazioni, il collettivo de Gli Autogol si piazza in 5 posizione. Il video in questione è “Formentera 2018”, ossia “L’inno dei non mondiali”. Nel brano si ironizza circa la mancata qualificazione della nazionale ai mondiali di calcio.

4. Al quarto posto figura un altro video animato, stavolta del canale Cartoni Morti. Nella breve clip (appena 2.04 minuti), viene fatta una parodia del programma “Quattro ristoranti”, presentata dallo chef Alessandro Borghese. Le visualizzazioni superano ampiamente i 4 milioni, ma i like sono quasi 150 mila!

3. Sempre attorno alle 4 milioni di views ci sono i Comici Sardi Uniti, con la loro canzone “Per chi non lo SLA”. Il ricavato del brano, che parla della sclerosi laterale amiotrofica, è stato devoluto in beneficenza.

2. Con più di 7,5 milioni di visualizzazioni, “Tisana” de iPantellas è uno dei video più popolari di quest’anno. Ma d’altra parte i due Youtuber non sono nuovi in questo tipo di classifiche. Da quando hanno esordito, infatti, hanno sempre raccolto la simpatia degli internauti italiani.

1. Svetta, prima in classifica, con quasi 18,5 milioni di visualizzazioni, l’audizione di Martina Attili a X-Factor. Con il brano “Cherofobia” ha letteralmente ammaliato il grande pubblico.

[foto: dailyonline.it]