Detroit: Become Human è un gioco di avventura di tipo interattivo.

Che significa? Che stiamo parlando di un genere di giochi dove abbiamo la piena libertà di giocare in un mondo virtuale pieno di avventure interattive. Un videogioco d’avventura grafica sviluppato in esclusiva solo per PlayStation 4, un gioco originale, unico nel suo genere, proprio per questo motivo la Best of E3 Game Critics Awards 2016 lo ha nominato come il miglior gioco originale di tutti i tempi.

Betroit Become Human – Trama

La trama è incentrata sulla storia degli androidi, programmati per eseguire gli ordini degli umani, che per per svolgere al meglio il loro lavoro non sono più in grado di provare alcuna emozione. Da qualche tempo però, alcuni androidi riescono a manifestare sentimenti come la paura o l’amore, ribellandosi così ai propri padroni e suscitando preoccupazione nel governo e nella CyberLife stessa.

Il giocatore durante l’esperienza di gioco prenderà parte alla storia di tre androidi: Kara, Markus e Connor e non vi sveliamo altro.9

Betroit Become Human – Trucchi

Se vi starete chiedendo com’è possibile sbloccare tutti i finali del capitolo “l’Ostaggio” siete nel posto giusto. Betroit Become Human ha sei finali: vediamo insieme come sbloccarli tutti.

Connor non raggiunge il deviante in tempo: non rispondetegli male, poiché se lo farete, il deviante si getterà assieme a Emma e fallirete il QTE per raggiungere in tempo la bambina. Connor si tuffa per afferrare Emma e cade: se rispondete male al deviante, questo si getta assieme ad Emma, ma riuscite a completare il QTE. I cecchini sparano al deviante: vi siete guadagnati la fiducia del deviante e nelle fasi finali, all’ultima opzione di dialogo, avete deciso di mentirgli rassicurandolo sul fatto che verrà risparmiato. Connor muore per proteggere Emma: se scegliete di sacrificarvi nel corso dell’opzione di dialogo finale. Il deviante spara a Connor: se avete raccolto la pistola nella fase iniziale di indagine, avete mentito sul fatto di essere armati e nell’opzione di dialogo finale avete intimidito l’androide estraendo l’arma. Connor spara al deviante: se avete raccolto la pistola nella fase iniziale di indagine, avete mentito sul fatto di essere armati e nell’opzione di dialogo finale avrete estratto l’arma per sparargli.

[foto:gamehype.co.uk]