EA Access approda su PS4. Parte il countdown

È partito il countdown per il lancio ufficiale di EA Access sulla Play Station 4. Il conto alla rovescia è già scattato, infatti, sul sito di Electronic Arts e si concluderà oggi pomeriggio alle 17 quando giungerà il tanto atteso momento dell’approdo del servizio sulla consolle Sony.

EA Access disponibile in due abbonamenti

Dal 24 luglio 2019, quindi, la possibilità di utilizzare un’ampia gamma di videogame EA provando tanti titoli prima dell’uscita sul mercato non sarà più un’esclusiva riservata ai possessori di Xbox One e Pc.

EA Access diventa una realtà anche per chi usufruisce della PS4 e sono disponibili due tipi di abbonamento. Il primo, a 3,99 euro al mese e il secondo a 24,99 euro all’anno con sconti esclusivi del 10%.

Nel “pacchetto”, come anticipato, è compresa l’opportunità di provare giochi di prossimo lancio per dieci ore e un catalogo di accesso istantaneo in progressivo ampliamento, tra cui spiccano titoli come FIFA 19, Unravel 2, Battlefield V, Burnout Paradise Remastered, Mass Effect Andromeda, Titanfall 2, Fe, A Way Out e The Sims 4.

Con EA Access tanti videogame da provare in anteprima

In questo elenco saranno anche inclusi diversi giochi che attualmente non figurano in Xbox One. Ma non finisce qui perché coloro i quali si abboneranno ai servizi offerti da EA Access potranno provare anticipatamente e in forma gratuita anche FIFA 20 a settembre e altri videogame di EA di prossima uscita nei mesi successivi.

Ad oggi la versione Xbox One di EA Access supporta un maggior numero di titoli rispetto alla PS4 e, inoltre, è anche dotata della retro-compatibilità. Funzionalità non presente sulla stessa PS4 ma che, secondo gli ultimi rumors, verrà inserita nella futura PS5.

