FIFA 19, le novità del gioco

Il nuovo e attesissimo FIFA 19 sta per arrivare su diversi dispositivi: console PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch. La data prevista è il 28 settembre, data in cui FIFA 19 uscirà in 3 edizioni denominate rispettivamente Standard, Champions ed Ultimate. La differenza consiste nei contenuti aggiuntivi in regalo.

FIFA 19: Novità

FIFA 18 è stato il gioco più apprezzato fino ad ora dato che sta per uscire l’attesissimo FIFA 19. Si annunciano grandi novità, dinamiche di gioco e soprattutto una grafica incredibilmente realistica.

La prima novità del videogame coinvolge gli abbonati ai servizi EA Access e Origin Access che avranno la possibilità di provare la versione completa del gioco, per un massimo di 10 ore, a partire dal 20 settembre, sia da Xbox One che da PC.

Non sono solo rumors, ma la notizia è ufficiale: Champions League, Europa League e UEFA Super Cup saranno disponibili in esclusiva su FIFA 19. La UEFA Champions League rappresenta la competizione più prestigiosa al mondo a livello di club e più che un torneo, è il sogno per ogni calciatore. FIFA 19 per PlayStation®4, Xbox One, PC e Nintendo Switch™ include la UEFA Champions League completamente su licenza. Ed anche svariati tornei, compresa l’Europa League e la Super Cup. Oltre ad una nuova coppia di telecronisti formata da Derek Rae e Lee Dixon (nella versione inglese).

Altre anteprime

Passiamo a un’altra novità di FIFA 19: EA Sports ha deciso di confermare ancora una volta il portoghese come copertina del gioco. Avete capito vero di chi stiamo parlando? Naturalmente di Cristiano Ronaldo.

Dopo l’annuncio del 10 luglio del passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus, EA Sports chiaramente dovrà rivedere tutto il materiale promozionale di FIFA 19, a partire proprio dalla copertina.

EA Sports si sta concentrando sulla modalità Il Viaggio (The Journey) nella versione in Italiano. Buone notizie quindi per coloro che sono rimasti affascinati dalla storia dedicata al calciatore inglese Alex Hunter, stella del calcio virtuale. Potranno continuare l’avventura in questa avvincente storia, giocando anche nella Champions League, (come abbiamo visto, vera novità di questa edizione!)

[foto:the18.com]