Fortnite Battle Royale è la modalità di gioco di Fortnite più amata dagli appassionati di videogiochi. E’ riuscita a raggiungere in pochissimo tempo livelli incredibili di popolarità.

È disponibile per PlayStation 4, Xbox One, iOS, Nintendo Switch, Microsoft Windows e macOS gratuitamente. Questo è uno dei motivi che ha portato Fortnite Battle Royale al successo.

Per giocare in maniera performance a questa modalità di gioco, noi vi elenchiamo dei consigli da tenere bene in mente (e magari anche da mettere in pratica). Andiamo a vedere insieme

Fortnite Battle Royale: consigli

Vari i consigli da seguire quando giocate a Fortnite Battle Royale. Ve li elenchiamo di seguito.

1. Nel momento in cui ci si sposta da un’area all’altra o quando si sta per costruire la prossima un consiglio che vi diamo è quello di non esporvi molto in campo aperto.

Come fare? Cercate di utilizzare gli alberi, gli edifici o addirittura le scogliere come copertura, senza però farvi avvistare dal nemico.

2. Se sentite sparare nei dintorni, prestate molta attenzione su come mi muovete: potreste essere sopraffatti all’improvviso. Vi consigliamo sì di muovervi con cautela ma anche di approfittare di avanzare, sarete ricompensati con armi e proiettili di valore. Può sembrare semplice ma è molto molto pericoloso.

3. Può sembrare un consiglio banale, ma fidatevi non lo è: indossate delle cuffie per giocare. Come? Sì proprio così, ascoltare quello che dicono i vostri nemici che vi si avvicinano, potrà aiutarvi.

4. Una pratica da tenere in mente è quella di chiudere la porta dietro di voi, dopo essere entrati in un qualsiasi edificio. Questo permetterà di accorgervi se qualche estraneo entra, attraverso il rumore della porta.

5. Avete raggiunto la zona franca? Bene, non pensate però che siano lì tutti i giocatori, molti arriveranno anche dopo. Quindi state attenti perché qualcuno potrà colpirvi alle spalle quando proprio non ve la sareste aspettati!