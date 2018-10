PES 2019 è l’ultimo capitolo della famosa serie di giochi di calcio creata dalla giapponese Konami.

È il principale competitor di Fifa 2019 e la costante competizione tra EA e Konami permette ai giocatori di poter avere accesso a giochi sempre migliori e di divertirsi. Ecco i principali trucchi PES 2019 per vincere ogni partita.

Trucchi PES 2019: Allenamento Costante

L’allenamento costante è uno dei maggiori trucchi PES 2019. Forse è un consiglio banale, ma Konami ha completamente rivoluzionato la meccanica di gioco. Specialmente per quanto riguarda il controllo palla. È necessario fare pratica contro il computer prima di lanciarsi nelle varie competizioni online contro avversari esperti.

Conservate il fiato

Dimenticatevi di correre per tutto il campo come Maradona ai mondiali 1986 e segnare dopo aver scartato tutta la squadra. La meccanica di gioco di Konami quest’anno privilegia le azioni costruite e i passaggi, quindi il modo migliore di segnare è quello di crossare e di fare una serie di passaggi corti, per disorientare la difesa e aprire un varco per correre con l’attaccante. La stamina è fondamentale e il principale tra i trucchi PES 2019 è quello di non correre costantemente per non fare stancare gli attaccanti.

Trucchi PES 2019: Tirare

Konami ha molto migliorato la meccanica di gioco e la reattività dei portieri. Questo significa che sarà estremamente difficile segnare da fuori area. Il modo migliore per segnare è quello di entrare in area e fare un tiro e girare, moderando la potenza. Un tiro troppo potente nel migliore dei casi colpirà la traversa.

Ecco i principali trucchi PES 2019 per essere competitivo e vincere ogni partita.

Offerta Pro Evolution Soccer 2019 - PlayStation 4 PES2019 sarà molto competitivo grazie a nuove caratteristiche, opzioni e modalità, per una esperienza di gioco senza precedenti

Avrai il totale controllo sull'azione di gioco, con calciatori che si comportano, si muovono e reagiscono esattamente come le controparti reali

I miglioramenti permetteranno ancora più fluidità nel gioco per riproporre al meglio la sensazione di essere in un vero campo da gioco

[foto: www.spaziogames.it]