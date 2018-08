Pubblicità Chilly 2018, chi sono le modelle?

La nuova pubblicità Chilly 2018 invita le donne a prendersi cura di sé con un detergente intimo adatto alla detersione quotidiana sotto la doccia. Chi sono le modelle del nuovo spot Chilly?

Pubblicità Chilly 2018: il claim

Lo spot 2018 della Chilly è un invito per tutte le donne ad utilizzare un detergente specifico per la detersione quotidiana sotto la doccia. Il claim della nuova pubblicità parla chiaro: “Nel mio intimo c’è Chilly. Sempre”, recita una voce fuori campo ad inizio e fine video.

Chi sono le modelle?

In molti si chiedono sul web chi siano le due modelle che appaiono nella pubblicità di quest’anno, una bionda e una mora. Entrambe giovani, sorridenti e in forma smagliante, si apprestano a fare una doccia con il detergente del marchio Chilly. Le due donne, in un breve frammento dello spot, appaiono anche nude, pur coprendosi con le braccia le parti intime.

Al momento non si conoscono i loro nomi. Chissà che nei prossimi giorni non siano diffusi dal brand o dalle stesse modelle protagoniste dello spot. Intanto, ecco il testo da loro recitato:

Nel mio intimo c’è Chilly, sempre, anche sotto la doccia.

Per il mio intimo voglio delicatezza.

Anch’io non uso un sapone normale, scelgo Chilly.

E tu, non ci avevi mai pensato?

Nel mio intimo c’è Chilly, sempre

Nell’attesa di conoscere i loro nomi, vediamoci la Pubblicità Chilly 2018:

(Foto: Google Plus)