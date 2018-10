Qual è la beauty routine corretta per struccarsi?

Una corretta detersione del viso inizia sempre dalla fase di struccaggio. Per mantenere la nostra pelle sempre idratata e luminosa dobbiamo adottare una vera e propria beauty routine, ovvero una serie di passaggi da ripetere in modo regolare mattina e sera, o comunque tutte le volte che ci strucchiamo.

I due prodotti da utilizzare sono il latte detergente e il tonico. Il latte detergente rimuove tutti i residui di make-up in modo delicato, senza aggredire la pelle. È indicato sia per pelli secche che per quelle grasse, va massaggiato per un paio di minuti e poi risciacquato con acqua. Una volta rimosso il trucco bisogna pulire la pelle più a fondo, per eliminare tutte le impurità e rinfrescare la pelle. Si passa dunque al detergente viso, meglio se in mousse perché non aggredisce la pelle e ha una consistenza più leggera.

Il tonico invece va utilizzato dopo aver struccato la pelle e serve per ridare luminosità e compattezza al viso dopo la detersione. Applicare il tonico è fondamentale perché serve ad eliminare eventuali residui di trucco che impedirebbero alla pelle di respirare. Scegliete il tonico in base al vostro tipo di pelle, astringente per le pelli grasse o idratante per le pelli più secche.

I consigli per avere una pelle sempre idratata

Avere una pelle sempre fresca, luminosa e idratata è il sogno di ogni donna. Ma in determinati periodi, come ad esempio in inverno, la nostra pelle tende ad apparire secca e ruvida, a causa del freddo e dello smog. Per rimediare è necessario seguire dei piccoli accorgimenti:

Utilizza una spazzola viso . Serve a rimuovere le cellule morte e favorisce la rigenerazione cellulare. Questo ti aiuta ad avere subito una pelle più morbida, perché migliora la circolazione e la morbidezza.

. Serve a rimuovere le cellule morte e favorisce la rigenerazione cellulare. Questo ti aiuta ad avere subito una pelle più morbida, perché migliora la circolazione e la morbidezza. Fai uno scrub viso almeno 2 volte alla settimana. Serve ad eliminare le cellule morte e assorbire meglio i componenti delle creme che andrai ad applicare in seguito.

almeno 2 volte alla settimana. Serve ad eliminare le cellule morte e assorbire meglio i componenti delle creme che andrai ad applicare in seguito. Applica sempre una crema idratante. E quando la crema non è abbastanza fai dei trattamenti idratanti a base di olio. Prova diverse creme idratanti, perché ogni pelle è diversa e ha delle esigenze diverse.

Maschere viso: perché fanno bene alla pelle

Le maschere viso sono dei veri e propri trattamenti di bellezza che servono a migliorare l’aspetto della pelle e mantenerla idratata.

Anche le maschere viso così come tutti gli altri cosmetici vengono personalizzate e formulate con ingredienti specifici a seconda della tipologia di pelle. Per questo motivo, non tutte le maschere sono uguali, anche se i benefici alla fine restano gli stessi:

Idratano a fondo la pelle, contrastando la perdita di luminosità e i segni del tempo

Purificano l’epidermide

Donano elasticità al viso e lo proteggono dagli agenti esterni

Favoriscono la luminosità e il microcircolo del viso

Fare una maschera viso richiede in genere pochi minuti, ed è un trattamento che andrebbe fatto al massimo un paio di volte a settimana.

Come trovare i prodotti giusti per il proprio tipo di pelle?

Abiby Beauty Box è una Beauty Box italiana con i migliori prodotti cosmetici e di make-up selezionati per te. Ricevi comodamente a casa i migliori brand del mondo beauty e scopri quelli più adatti alla tua tipologia di pelle.

Quante volte ti sarà capitato di voler acquistare un cosmetico e di rinunciare perché non eri sicura che andasse bene per te? Quanti soldi spendi in profumeria per acquistare dei prodotti che non sono adatti per la tua pelle?

Con le beauty box Abiby potrai provare ogni mese 4 prodotti di bellezza a soli 24,90€. Molti di questi prodotti sono in full size, avrai quindi tutto il tempo per valutare la loro efficacia e decidere se riacquistarli o meno.

Quanto spenderesti in profumeria acquistando 4 cosmetici dei marchi più prestigiosi?

Sicuramente non 24,90€. Soprattutto se di tratta di prodotti cosmetici delle migliori marche. Gatineau, Neve Cosmetics, Skin Labo, Mally, Dr Botanicals e Dermalogica sono solo alcuni dei brand che abbiamo selezionato e che troverai all’interno delle nostre box.

Assicurati ogni mese i migliori prodotti di 3 brand internazionali e consulta il nostro sito per scoprire lo spoiler del mese. Potrai scoprire uno dei 4 prodotti contenuti nella box attuale. Con le beauty box Abiby puoi provare ogni mese il meglio della cosmetica con soli 24,90€ e senza spese di spedizione. Cosa aspetti ad abbonarti?