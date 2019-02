Dalle Spice Girls a Youtube in un click! La famosa e bella Victoria Beckham approda sul canale Youtube, trasformandosi in una perfetta Youtuber per aiutarci a migliorare le nostre capacitá di make-up e cercare di ottenere un look originale e impeccabile per ogni situazione. Idea che nasce dalla sua ultima collezione Autunno inverno 2018-2019 alla quale si deve la tendenza dei maxi coat con lunghezze fino alla caviglia, quei look decisamente piú contemporanei che tutte noi oggi giorno sfoggiamo durante le nostre giornate quotidiani e a quelle forme che allungano la silhouette con giochi di tagli e layering che prevaricano la naturalezza del movimento con volumi leggermente over.

Completa infine la collezione con alcuni accessori quali scarpe piatte o con punta quadrata e cinturino.

Insomma da questa collezione e dal suo stile possiamo ispirarci e trovare le migliori idee per vestirsi come quelle di Victoria Beckham e magari, se non abbiamo molto spirito di creatività, possiamo semplicemente copiare alcuni dei suoi outfit che variano tra il classico, il sofisticato e l’elegante riuscendo sempre a trovare la perfetta combinazione tra capi e colori originali, nonostante il nero sia uno di quelli predominanti nel suo guardaroba.

Con una carriera alle spalle e i grandi successi dell’ultima sfilata svoltasi nell’Upper East Side (U.S.A) decide dunque di darsi al mondo della influencer e si lancia creando video su youtube per i suoi followers, dove appunto spiega qual’è il miglior outfit da sfoggiare a seconda del nostro evento o momento personale, per poter essere sempre alla moda e allo stesso tempo poterci sentire sempre affascinanti e sexy ai nostri occhi e anche a quelli di chi ci sta intorno. Il canale youtube non è però indirizzato solo al mondo della moda ma anche a quello della cosmetica e pertanto si trucca davanti a noi mostrandoci come possiamo migliorare le nostre capacità di make-up .

L’idea si realizza dopo l’ultimo tentativo di truccarsi nel 2017, proprio quando viene lanciata la collezione Estee Lauder.

La nostra Victoria crea questo canale YouTube per celebrare i 10 anni dell’omonimo marchio di moda e il suo debutto come stilista di moda,. in grado appunto di distinguersi tra le altre celebrità che come lei su Youtube cercano di raggiungere un nuovo pubblico: Naomi Campbell, Ashley Graham, Karlie Kloos.

Ci regala dunque preziosi consigli di stile, insegnando ad applicare il mascara in maniera adeguata per accentuare lo sguardo, sfumare l’ombretto per risaltare il colore della pelle, ci insegna a mantenere idratate le labbra in modo tale che siano sempre al top della bellezza, ci spiega quali tipi di maschera sono adatte per ogni tipo di pelle per ottenere risultati formidabili ottenendo cosi una pelle luminosa e fresca e a combattere i segni del tempo che poco a poco vanno marcando i nostri lineamenti.

Presto arriverà una nuova linea di prodotti e profumi che i followers e i lettori di questo articolo non vedono l’ora di conoscere.