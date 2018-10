Antipasti sfiziosi, ecco qualche ricetta

Iniziare un pasto con degli antipasti sfiziosi è il modo migliore per stuzzicare l’appetito. La cucina italiana vanta tante tipologie di antipasto, da quelli più tradizionali fino alle ricette più originali. Da servire caldi o freddi, si possono servire anche insieme all’aperitivo consumato in piedi stile buffet. Dai semplici finger food fino a piatti elaborati e gustosi, ecco qualche ricetta di antipasti sfiziosi.

Antipasti sfiziosi: sfogliatine ai funghi

Quando si parla di antipasti sfiziosi, non possono mancare le sfogliatine ai funghi. Una ricetta facile e veloce da preparare con pochi ingredienti. Pulire i funghi e tagliarli a fettine, cuoceteli per 15 minuti. Tirate la sfoglia e formate con uno stampino dei dischetti da 10 cm di diametro.

Su ogni dischetto di pasta sfoglia mettete mezza fetta di prosciutto e una manciata di funghi, aggiungete pinoli e un po’ di fontina. Ripiegate e chiudete la pasta sigillando bene i bordi, spennellate con un pò di tuorlo d’uovo. Mettete le sfogliatine ai funghi su una teglia da forno e fate cuocere per 15 minuti a 200°.

Antipasti sfiziosi: cestini di prosciutto e formaggio

I cestini di prosciutto e formaggio sono sicuramente un antipasto sfizioso. Occorre uno stampo per muffin, che andrà rivestito con delle fette di prosciutto come base. A questo punto preparate la farcia unendo 250 gr di ricotta con 1 uovo e aggiungendo formaggio a dadini, sale e pepe.

Disponete il ripieno all’interno delle fettine di prosciutto che avete utilizzato come base per i cestini e infornate a 180° per 20 minuti. Cospargete con erba cipollina come decorazione e servite i cestini di prosciutto e formaggio ancora caldi.

Antipasti sfiziosi: funghi ripieni

Se stai cercando una ricetta di antipasti sfiziosi, quella dei funghi ripieni è una delle più gustose. Il ripieno è composto da salsiccia e caciocavallo, ma in alternativa si possono utilizzare anche altri ingredienti. Per prima cosa lavare accuratamente i funghi, staccate il gambo e tritateli. In una padella iniziate a soffriggere la salsiccia con le patate e a metà cottura aggiungete anche il trito di funghi.

Salate e pepate a vostro gusto e aiutandovi con un cucchiaio farcite l’incavo dei funghi con un pò di ripieno di salsiccia. Aggiungete anche il formaggio tagliato a dadini. Prendete una teglia e rivestitela con carta da forno, aggiungete un pò di olio e cuocete a 180° per 15 minuti. Servite i funghi ripieni ancora caldi.

