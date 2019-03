Cena in stile americano: tutte le idee da portare sulla tavola

La cucina americana non è certamente legata a un concetto di tradizione e di riferimento quando si tratta di portare qualcosa in tavola.

Esistono però delle ricette famose in tutto il mondo, strane e originali, che possono essere prese come riferimento e spunto per realizzare delle cene con amici e parenti diverse dal solito.

Cena in stile americano: cose da sapere

Molti cercano delle idee originali da portare in tavola per delle cene con amici, parenti o colleghi di lavoro, e una proposta interessante per sorprendere i commensali è di guardare alla cucina americana, che non è fatta solo di hot dog, hamburger e patatine fritte.

Tante sono le ricette interessanti e particolari da cui è possibile prendere spunto, realizzabili da chi ha un minimo di dimestichezza con la cucina.

Un fattore importante per la buona riuscita dei piatti e della cena è l’utilizzo di prodotti originali americani, in grado di riproporre i veri sapori dei piatti di quella nazione, ma anche seguire le ricette disponibili sul blog di American Food Shop, portale dedicato alla vendita di prodotti alimentari quali snack, bevande e caramelle importate direttamente dagli Stati Uniti.

Le idee in tavola

Una delle prime idee da mettere in tavola è quella del purè di patate dolci, che qui in Italia è realizzato utilizzando le tradizionali patate.

La versione americana oltre a utilizzare un genere di patata differente, contiene anche lo sciroppo d’acero, altro elemento caratteristico della cucina a stelle e strisce in grado di rendere il composto ancora più dolce.

Un piatto che solitamente è utilizzato come contorno per accompagnare piatti a base di carne e che è abbastanza semplice da realizzare.

Se volete stupire i commensali, un’idea valida è quella di presentare la tavola un panino Sloppy Joe, differente dai classici hot dog, farcito con carne macinata e cheddar.

E’ un piatto semplice da preparare, basta avere oltre agli ingredienti sopra riportati anche ketchup, salsa Worcerstershire, aglio, senape, cipolla, zucchero di canna, a cui va aggiunta la carne opportunamente cucinata e il formaggio.

E per continuare

Altra buona idea è il Surf’n’turf, un piatto unico in grado di unire la carne rossa che è unita ai crostacei e in dettaglio all’aragosta.

Sdoganato anche a livello internazionale è oggi molto diffuso nelle steakhouse degli Stati Uniti, Canada e in Australia.

La cucina americana vede la presenza anche di qualche ottima idea per realizzare dei dolci, come la banana bacon muffin, una perfetta combinazione tra dolce e salato, tipica del gusto a stelle e strisce.

Si tratta di un muffin alla banana, in cui troviamo anche dei pezzi di bacon, un dolce che può essere utilizzato anche come prima colazione.

Per chi invece vuole cimentarsi in qualcosa di più articolato da realizzare sono tanti i dolci che possono essere realizzati, parliamo di Oreo Cake, Cherry Pie, Blondies e molte altre prelibatezze, che molto spesso vengono trascurate ma che rappresentano un’ottima alternativa a quello che è proposto normalmente sulle tavole italiane.