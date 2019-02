Come cucinare le uova: 5 ricette

Come cucinare le uova? Ecco 5 ricette facili e gustose per preparare le uova e realizzare dei piatti prelibati. Un alimento gustoso e molto nutriente, le uova si adattano a numerose ricette in cucina. Vanno bene per degli antipasti semplici, primi piatti e secondi, ma possono essere utili anche per la preparazione di un dolce sfizioso. Se non sai come cucinare le uova e hai voglia di qualche ricetta un pò diversa dal solito, ecco 5 idee da sperimentare in cucina. Per poter realizzare questi piatti è necessario munirsi di uova fresche e di qualità, meglio se uova biologiche di galline allevate all’aperto, in quanto sono più ricche di proteine.

Come cucinare le uova: uova sode ripiene con salsa tonnata

Se sei stanco delle solite uova sode o cucinate al tegamino o non sai come cucinare le uova, ecco una ricetta originale. Per fare le uova sode ripiene con salsa tonnata è sufficiente bollire le uova per alcuni minuti e tagliale a metà una volta fatte. Rimuovi i tuorli e mettili in un mixer insieme all’olio del tonno e alla maionese, frullando tutto per alcuni secondi. A questo punto unisci anche il tonno e per finire soffriggi un po’ di porri in una padella. Guarnisci le uova sode ripiene con salsa tonnata con i porri e aggiungi un po’ di pepe nero. Sono ottime da consumare come antipasto o secondo piatto.

Come cucinare le uova: uova strapazzate con verdure

Un altro modo di cucinare le uova quando si hanno poche idee: le uova strapazzate con verdure. Per realizzare questo secondo piatto semplice e veloce puoi utilizzate pomodori e peperoni, oppure altre verdure di tuo gradimento. Inizia con il soffriggere le verdure in padella con un po’ di olio e prosegui la cottura per una decina di minuti. A questo punto aggiungi le uova strapazzate e cuoci mescolando un po’, fino a quando sia tuorlo e albume non risultino ben cotti. Le vostre uova strapazzate con verdure sono pronte per essere gustate. Provatele con delle bruschette croccanti o del pane casareccio tagliato a fette.

Come cucinare le uova: frittata con piselli

La frittata con piselli è una delle ricette più semplici da fare se non sapere come cucinare le uova. Comincia con il tagliare a rondelle sottili le cipolle e soffriggile. A questo punto aggiungi i piselli e lasciali rosolare a fuoco vivace per alcuni minuti. Aggiungi un po’ di brodo vegetale caldo e copri con il coperchio. Lascia cuocere per circa 15 minuti fino a quando i piselli non saranno cotti. Prendi 8 uova e sbattile in una ciotola aggiungendo sale e pepe nero, aggiungi piselli e cipolla. Prendi una padella antiaderente e aggiungi un po’ di olio, versa ora il composto di uova e piselli. Lascia cuocere la frittata con piselli per circa 5 minuti e rigirala quando sarà dorata su un lato. Prosegui la cottura per altri 4/5 minuti e la frittata è pronta per essere servita.

Come cucinare le uova: uova al verde con spinaci e bietole

Un’altra ricetta semplice e sfiziosa, le uova al verde con spinaci e bietole. Siete a corto di idee e non sapete come cucinare le uova? Allora provate questo piatto che sicuramente vi stupirà. Iniziate con il rosolare gli spinaci e le bietole in padella con uno spicchio d’aglio e un filo d’olio. Prendi una pirofila di terracotta e ungila e disponi sul fondo una manciata di verdure. Crea adesso delle piccole cavità e inserisci in esse le uova. Copri tutto con un po’ di pangrattato e inforna a 180° per circa 15 minuti. Aspetta fino alla cottura delle uova e servi le uova al verde con spinaci e bietole con delle bruschette o del pane caldo.

Come cucinare le uova: uova in cocotte con salsiccia fresca

Hai voglia di un secondo piatto rustico e saporito a base di uova ma non sai come cucinarle? Provate le uova in cocotte con salsiccia fresca. Per preparare questo piatto avete bisogno di 8 uova e 300 gr di salsiccia fresca. Trita un pò di cipollotto e fallo rosolare in padella, aggiungi la salsiccia fresca tagliata a pezzetti e lascia cuocere. Sfuma il tutto con un po’ di vino bianco e fai evaporare. Prendi ora 4 cocotte in terracotta e all’interno di ognuna sguscia due uova, aggiungi un po’ di salsiccia e copri con un po’ di pangrattato. Cuoci in forno a 180° per dieci minuti fino a quando l’albume non apparirà ben cotto e il tuorlo ancora morbido. Gusta le uova in cocotte con salsiccia fresca con del pane casareccio caldo tagliato a fette.

[Foto: www.ilgiornaledelcibo.it]