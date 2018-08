Il pan di spagna è uno dei dolci più soffici della cucina italiana. Oltre ad essere morbido e buono è anche molto versatile e si adatta a diverse preparazioni in pasticceria. Il pan di spagna ha un aspetto inconfondibile e si riconosce subito grazie al suo colore dorato e il profumo delicato che emana. E’ una base perfetta per molti dolci, tra cui il tiramisù, lo zuccotto e tanti tipi di torte farcite. Ecco la ricetta per preparare il pan di spagna.

Come preparare il pan di spagna: dosi e ingredienti

Per preparare il pan di spagna abbiamo bisogno dei seguenti ingredienti (le dosi indicate sono per 4 persone):

6 uova

6 cucchiai di acqua bollente

250 gr di zucchero

300 gr di farina 00

Buccia di limone

1 bustina di lievito per dolci

1 stampo da forno da 24 cm per ottenere 3 strati, oppure da 26 cm per 2 strati

Pan di spagna, la preparazione

Per preparare il pan di spagna come prima cosa occorre separare i tuorli dagli albumi e montare questi ultimi a neve ferma. Nel frattempo, montare anche i 6 tuorli con 6 cucchiai di acqua bollente. A questo punto unite lo zucchero con la scorza di limone grattugiata continuando a montare fino a quando il composto non risulterà chiaro e spumoso. Aggiungete farina e lievito, continuate a montare e unite al composto gli albumi montati a neve utilizzando un cucchiaio di legno.

Nel frattempo, imburrate uno stampo da forno e versate tutto il composto, infornate e cuocete a 180° per circa 40 minuti. Quando il pan di spagna sarà cotto toglietelo dallo stampo e lasciatelo raffreddare prima di utilizzarlo come base per i vostri dolci.

Esistono tante varianti di pan di spagna, tra cui la ricetta senza lievito. Gli ingredienti sono gli stessi della ricetta classica, solo che al posto della bustina di lievito si può utilizzare la maizena o la fecola. Un’ottima alternativa per chi soffre di intolleranze al glutine.

[Foto: https://www.fattoincasadabenedetta.it]