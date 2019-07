Cucina Romana: ricetta pasta alla zozzona

La pasta alla zozzona è un primo piatto tipico della cucina romana. Con il termine romanesco “zozzona” si indica qualcosa di goloso, prelibato, con molti ingredienti calorici ma gustosi. Per preparare il sugo alla zozzona avete bisogno del guanciale, come per la pasta all’amatriciana. Una ricetta molto simile anche alla carbonara, perché durante la mantecatura della pasta si aggiunge tuorlo d’uovo sbattuto con pecorino. Di solito per la pasta alla zozzona si utilizzano i rigatoni, ma vanno benissimo anche altri tipi di pasta corta. Un piatto che si gusta nelle tipiche trattorie romane, specialmente nella zona dei Castelli Romani.

Ricetta pasta alla zozzona: gli ingredienti

Ecco gli ingredienti della gustosissima pasta alla zozzona. Per quanto riguarda il tipo di pasta, potete utilizzare rigatoni o qualsiasi altro tipo di pasta corta voi preferiate. Queste sono le dosi per 4 persone:

400 grammi di rigatoni o pasta corta a piacere

mezza cipolla affettata

200 grammi di guanciale o pancetta a fettine

200 grammi di pomodorini pachino maturi

500 grammi di salsa di pomodoro

un pizzico di peperoncino

2 salsicce fresche

2 tuorli

30 grammi di pecorino romano DOP

pepe macinato

sale

Ricetta pasta alla zozzona: il procedimento

Per preparare la pasta alla zozzona iniziate col prendere un tegame a fondo robusto di terracotta, dove rosolare in pochissimo olio il guanciale e la cipolla tritata finemente. Aggiungere poi il peperoncino, le salsicce spellate e sbriciolate e lasciare appassire un paio di minuti. A questo punto versate i pomodorini spellati e strizzati e la salsa di pomodoro, regola di sale e lascia cuocere per 20 minuti. Sbattere poi i tuorli con il pecorino e un pizzico di pepe. Lessare i rigatoni, scolarli al dente, mantecare con il sugo di pomodoro e fuori dal fuoco aggiungere i tuorli sbattuti. Amalgamare bene il tutto e servire la pasta alla zozzona con una bella spolverata di pecorino grattugiato.

