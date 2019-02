Frittelle di Oristano di Alice TV, la ricetta

Le frittelle di Oristano di Alice TV sono dei gustosi dolcetti di Carnevale. Dal nome si capisce subito che fanno parte della cucina tipica sarda, infatti questi dolci sono conosciuti anche col nome di zeppole sarde o in dialetto “is zippulas”. Le frittelle di Oristano sono delle lunghe frittelle arrotolate a spirale su loro stesse, fritte e poi ricoperte di zucchero. La storia narra che un tempo le massaie preparavano zeppole lunghe più di un metro e le offrivano ai pellegrini dalla propria finestra. Ecco la ricetta delle frittelle di Oristano di Alice TV.

Frittelle di Oristano Alice TV, ingredienti e preparazione

Per preparare le frittelle di Oristano di Alice TV avete bisogno dei seguenti ingredienti:

500 g Farina di semola

600 g Latte

15 g Lievito di birra

1 Arance

1 cucchiaio Liquore

per friggere

q.b. Olio di arachidi

per decorare

q.b. Zucchero

La ricetta delle frittelle di Oristano, dette anche zeppole sarde, è molto semplice. Per preparare questi gustosi dolci di Carnevale iniziate a versare la farina in una ciotola, aggiungete la scorza grattugiata di un’arancia e il suo succo. Aggiungere anche liquore, lievito sbriciolato e il latte un po’ alla volta. Amalgamate tutti gli ingredienti fino ad ottenere una pastella, il composto deve risultare colloso e filante.

Coprite e fate riposare fino a quando il composto non sarà raddoppiato di volume. A questo punto riscaldare l’olio in una padella dal diametro di 26 cm. Inserire la pastella in una sac a poche e versare il composto nell’olio formando delle spirali. Cuocere bene le frittelle di Oristano e far scolare bene l’olio. Mettere su carta assorbente e coprire con dello zucchero semolato.

Frittelle di Oristano Alice TV, dolce tipico di Carnevale

Le frittelle di Oristano di Alice TV sono tra i dolci di Carnevale più conosciuti. Sono talmente buone che si possono preparare durante tutto l’anno o in altre occasioni, non solo a Carnevale. Un’ottima idea per mettere in tavola una merenda golosa o un dolce sfizioso per il pranzo della domenica. La ricetta delle frittelle di Oristano delle nostre nonne era leggermente diversa. In passato infatti si utilizzava un imbuto per colare l’impasto nell’olio bollente. Le frittelle di Oristano di Alice TV sono molto più facili da preparare rispetto alla versione delle nostre nonne.

[Foto: www.youtube.com]