I torcetti di Benedetta Rossi sono la soluzione ideale per preparare dei dolci sfiziosi a Natale. La celebre youtuber ha rivelato la ricetta di questi gustosissimi biscotti durante la prima puntata Food Network Fatto in casa per voi a Natale. Benedetta Rossi è una delle cuoche più seguite sul web, diventata famosa grazie al suo blog di cucina, Fatto in casa da Benedetta. Una cucina fatta di allegria e soprattutto semplicità. Tutte le ricette di Benedetta, come quella dei torcetti, sono facili e veloci da realizzare. Anche per quelle persone che non hanno grandi doti culinarie. Ecco la ricetta dei biscotti torcetti di Benedetta Rossi.

Biscotti Torcetti di Benedetta Rossi, ecco gli ingredienti

Per realizzare i torcetti di Benedetta Rossi bastano davvero pochi ingredienti. Per realizzare questi gustosi biscotti bicolore sono necessari i seguenti ingredienti:

2 uova,

120 ml olio di semi di girasole,

150 g zucchero,

20 g cacao amaro,

450 g farina,

1 bustina di lievito per dolci

I torcetti di Benedetta Rossi, il procedimento

La ricetta dei torcetti di Benedetta Rossi è davvero semplice, ed è perfetta per le festività natalizie. Per preparare questi gustosissimi biscotti bicolore, iniziamo col prendere una ciotola dove metteremo e uova intere con lo zucchero, l’olio ed il lievito. Mescoliamo il composto con le mani fino a quando non diventa omogeneo e aggiungiamo la farina, un po’ alla volta.

L’impasto dei torcetti di Benedetta Rossi deve risultare liscio e consistente al tatto, e andrà diviso in due parti uguali. In un parte andremo ad unire il cacao amaro in polvere, nell’altra parte invece andrà la farina rimasta. Con i due impasti andiamo a formare due serpentelli dello stesso spessore. Attorcigliamoli uno intorno all’altro e tagliamo dei biscotti torcetti di 5 cm circa. Mettiamoli su una teglia e inforniamo a 180°, statico, per 15-20 minuti.

I torcetti di Benedetta Rossi sono dei dolci facili e veloci, un’ottima idea per ingolosire i nostri ospiti durante il Natale o per una ricca colazione, sana e gustosa.

[Foto: www.agrodolce.it]