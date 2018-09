Le migliori ricette di Benedetta Parodi

Le ricette di Benedetta Parodi ormai sono un punto di riferimento per chi cerca piatti semplici e veloci da preparare. La sorella di Cristina Parodi ha riscosso negli anni sempre più successo, anche grazie alla sua simpatia e dolcezza. Autrice di molti libri di cucina, oggi le ricette di Benedetta Parodi sono tra le più seguite, specialmente i suoi famosi piatti “salvacena”. Ecco le migliori ricette di Benedetta Parodi.

Le migliori ricette di Benedetta Parodi: i fusilli asparagi e crescenza

Tra le ricette di Benedetta Parodi più apprezzate, troviamo i fusilli asparagi e crescenza. Un primo piatto davvero gustoso, ma soprattutto facile e veloce da preparare. Per prima cosa far lessare 250 g di asparagi e intanto frullare 220 g di crescenza con 50 ml circa di latte. Scolate gli asparagi e nella stessa acqua mettete a lessare i fusilli, all’incirca circa 350 g.

Nel frattempo tagliate a dadini i gambi degli asparagi, lasciando le punte intere. Scolate i fusilli possibilmente al dente, conditeli con i gambi, due cucchiai di olio, mescolate bene e metteteli in una teglia con dell’olio. Aggiungete a questo punto la crema di crescenza, le punte di asparagi, una spruzzata di parmigiano e infornate fino a che non si sarà formata una croccante crosticina.

Le migliori ricette di Benedetta Parodi: i baci di dama alle nocciole

Tra le ricette dolci più amate troviamo i baci di dama alle nocciole. Uno dei dolci più apprezzati tra le ricette di Benedetta Parodi. Per la preparazione iniziare con il tostare le nocciole in forno. Pelarle bene e farle raffreddare. Mettere le nocciole in un mixer e tritarle fino ad ottenere una farina. Poi impastate tutti gli ingredienti come per fare una frolla, lavorate l’impasto fino a formare una palla, avvolgetelo nella carta forno e lasciatelo riposare in frigorifero per almeno mezz’ora. Riprendete l’impasto e realizzate tante palline, possibilmente tutte delle stesse dimensioni.

Rimettete in frigorifero le palline disposte su di una placca foderata con della carta forno per un’altra mezz’ora. Riscaldate il forno a 150°C e, e infornate le palline per almeno 10 minuti. Una volta sfornate, lasciate raffreddare i baci di dama che avranno assunto la forma di mezze sfere, la parte a contatto con la placca sarà diventata piatta. A questo punto manca solo il ripieno dei baci di dama con le nocciole. Unite le due sfere e mettete in mezzo la crema spalmabile alla nocciole (potete utilizzare Nutella oppure del cioccolato fondente fatto fondere a bagnomaria). Conservare i baci di dama al fresco.

[Foto: www.foodnetwork.it/]