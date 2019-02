Le mezze maniche alla norcina di Anna Moroni sono un primo piatto tipicamente umbro, meglio conosciuto come pasta alla salsiccia. Le ricette di Anna Moroni sono sempre molto apprezzate dal pubblico, sia in televisione che sul web. La simpatica cuoca del programma televisivo “La prova del cuoco” ci da sempre tanti consigli interessanti in cucina. Come ad esempio, il fatto che la pasta non va mai scolata del tutto, ma tirata su e versata subito nella padella con l’acqua di cottura. Ecco la ricetta delle mezze maniche alla norcina di Anna Moroni.

Mezze maniche alla norcina di Anna Moroni: ingredienti e procedimento

Ecco gli ingredienti per preparare le mezze maniche alla norcina di Anna Moroni. La cuoca della prova del cuoco, spalla di Antonella Clerici, propone sempre tante ricette nuove nel programma di Rete 4 “Ricette all’Italiana”, condotto da Davide Mengacci. Per preparare questo gustosissimo primo piatto umbro vi occorrono: 400 gr mezze maniche, 3 salsicce, panna, noci sgusciate, olio, sale e pepe.

Per preparare le mezze maniche alla norcina di Anna Moroni iniziate col mettere l’acqua a bollire. Nel frattempo prendete una padella antiaderente e fate rosolare bene le salsicce tritate con un filo d’olio. Lasciate soffriggere e unire anche le noci sbriciolate e la panna liquida. In alternativa, se non avete la panna potete utilizzare anche della crema di latte o panna di soia. Aggiustare di sale e far cuocere ancora per qualche minuto. Scolare la pasta direttamente nel sugo, aggiungere il formaggio grattugiato e mantecare. Le nostre mezze maniche alla norcina di Anna Moroni sono pronte per essere gustate.

Mezze maniche alla norcina di Anna Moroni: un piatto umbro

La pasta alla norcina è una delle ricette umbre più famose, ma a seconda dei posti che visitate potreste trovare delle versioni diverse. A volte infatti si utilizza la pasta corta, altre città invece preferiscono gli spaghetti o le tagliatelle. Per quanto riguarda il condimento invece, c’è chi preferisce aggiungere pepe e pecorino al sugo di salsicce, mentre altre persone utilizzano il tartufo e l’aglio. Non sappiamo quale sia la versione più buona tra le due, l’unica certezza è che le mezze maniche alla norcina di Anna Moroni sono un primo piatto davvero gustoso.

[Foto: www.misya.info]